Ha összejön nekik, ezek az amerikai gyerekek tényleg történelmet írhatnak

2017. február 14-én egy volt diák 17 emberrel végzett egy floridai gimnáziumban.



A diákok három nappal később tüntetést szerveztek, és azt követelték, az állam szigorítsa a fegyvertartási törvényt.



A fegyverviselési és -tartási törvények államonként különbözőek, Floridában bárki engedély nélkül vehet félautomata fegyvert, ha elmúlt 18 éves.



Kedden a floridai törvényhozásban benyújtottak egy, a törvényt szigorító tervezetet, melyet a republikánus többségű testület leszavazott.



Szerdán egy vitaesten szorította a sarokba egy diák az állam szenátorát, Marco Rubiót.



Az amerikai fegyverlobbi közben magából kikelve kéri ki magának a szigorítás ötletét is, és az alkotmányra hivatkozik.



Március 24-ére óriási felvonulást szerveznek Washingtonban, ez lesz a legnagyobb demonstráció a jelenlegi fegyvertartási törvények ellen.



A február 14-i, floridai iskolai lövöldözés valami olyat hozott ki az amerikaiakból, ami lehet, hogy azzal végződik, hogy tényleg szigorítanak a jelenleg érvényes fegyvertartási szabályokon. A 17 halálos áldozatot követelő merénylet után sem a túlélők, sem az áldozatok hozzátartozói nem voltak hajlandók átadni magukat a gyásznak, inkább harcba indultak.

A céljuk az, hogy a jövőben ne lehessen könnyebben félautomata és automata fegyverhez jutni, mint megszervezni egy hosszú hétvégét a barátokkal.

A hasonlat a Marjory Stoneman Douglas gimnázium egyik diákjától, Emma Gonzaleztől származik, akinek múlt szombati, a fegyvertartási szabályok megváltoztatásáért tartott tüntetésen tartott beszédébe beleborzongott egész Amerika. „Politikusok, akik az NRA pénzéből vett házukban ülve azt mondták, hogy semmit sem lehetett volna tenni - azt mondjuk, baromság. Azt mondják, hogy a szigorúbb fegyvertartási törvények nem csökkentik a fegyveres erőszakot - azt mondjuk, baromság. Azt mondják, a lőfegyver csak egy eszköz, mit egy kés, és csak annyira veszélyes, mint egy autó - azt mondjuk, baromság. Azt mondják, semmilyen törvény nem akadályozhatta volna meg azt a több száz tragédiát, ami már megtörtént - azt mondjuk, baromság. Azt mondják, mi gyerekek vagyunk és túl fiatalok ahhoz, hogy megértsük, hogy működik a kormány - azt mondjuk, baromság!” - kiáltotta a gimnazista.

Emma Gonzalez a február 17-i tüntetésen Fotó: RHONA WISE/AFP

Sokadik iskolai mészárlás

Donald Trump a támadás után Twitterén arról írt, a lövöldöző mentálisan zavart volt. „Sok jel mutat arra, hogy a floridai lövöldöző mentálisan zavart volt, az iskolából a rossz, kiszámíthatalan viselkedése miatt csapták ki. A szomszédok és osztálytársak tudták, hogy bajok vannak vele. Mindig jelentsék az ilyen esteket a hatóságoknak, újra és újra!”

Túl azon, milyen érzéketlen megnyilvánulás volt ez, külön figyelmet érdemel az utolsó mondat. Ugyanis korábban valóban feltűnt másoknak is, hogy a fiú veszélyt jelenthet a társadalomra, és erről kétszer is értesítették az FBI-t. A hatóság azonban nem csinált semmit. Szerdán Trump aztán tett egy tétova lépést az ügyben: aláírt egy határozatot arról, hogy tiltsák be a bump stock nevű eszközt, amit fillérekért lehet megvenni a boltokban, és arra használják, hogy a sorozatlövésre papíron alkalmatlan fegyvereket automatává alakítsák. Egy ilyen átalakított fegyverrel mészárolt le Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömeggyilkos 58 embert októberben. Trump később arra jutott, az lenne a legjobb megoldás, ha felfegyvereznék a tanárokat, akik így aztán meg tudnák védeni a diákokat. Az ötletet a floridai lövöldözés túlélőinek fehér házi meghallgatásán dobta be.

A diákok azonban nyilvánvalóan nem érik be a bump stock betiltásával, és azt sem szeretnék, ha még több fegyver kerülne az iskolákba.

Múlt szombaton már szerveztek is egy tüntetést Parkland közelében, Fort Lauderdale-ben, itt beszélt Emma Gonzalez is. „Mi leszünk azok, akikről a történelemkönyvekben fognak írni. De nem azért, mert csak egy újabb statisztikai adat leszünk, hanem mert ez volt az utolsó tömegmészárlás!” - kiáltotta. Üzent a fegyverlobbinak is:. „Minden politikus, aki elfogadja az NRA adományait, szégyelljétek magatokat!"

Instant csalódás a floridai törvényhozás

Kedden összeült a floridai törvényhozás, ahol esély nyílt rá, hogy megszavazzák egy törvény megalkotását, amely alapján megtiltanák, hogy engedély nélkül lehessen automata és félautomata fegyvereket tartani, köztük az AR-15-öt, amellyel a floridai merénylő is gyilkolt. A tervezet értelmében azok, akinek már van ilyen fegyverük, a törvény elfogadása után engedélyért folyamodhatnának, és a hatóságok megvizsgálnák, megtarthatják-e azokat.

Az ülésen nézőként részt vettek a gimnázium diákjai és tanárai közül is sokan, és abban reménykedtek, ez lesz az első lépés a változásokhoz. A tervezet azonban elbukott, a republikánus többségű testület 36 igen és 71 nem szavazattal elvetette azt. De előtte még elmondtak egy közös imát a mészárlásban meghalt 17 áldozatáért.

„Ez elfogadhatatlan” - mondta az iskola egyik diákja, Spencer Blum egy tévéműsorban. „Ez is azt mutatja, hogy nem törődnek velünk.”

Ugyanezen az ülésen ugyanakkor megszavazták, hogy a pornót nyilvánítsák közegészségügyi kockázatnak.

„Igen. Mindannyian emlékszünk rá, amikor egy csapat pornósztár besétált az iskolába, és meggyilkolt egy halom ártatlan gyereket és tanárt”

- írta valaki keserűen Twitteren.

A fegyverlobbi

A Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) alelnöke, Wayne LaPierre a szerdán kezdődött, kétnapos Konzervatív Politikai Akció konferencián szólalt meg először a floridai mészárlás óta, és nem épp bocsánatkérő vagy tárgyalásra kész hangnemben. LaPierre kérlelhetetlen, úgy véli, minden amerikainak joga van a fegyvertartáshoz, és keményen nekiment a politikai elitnek, melynek tagjai szerinte gyűlölik „az egyén szabadságát”. Szereplését főleg arra áldozta, hogy keményen ostorozza a fegyverellenes megszólalásokat és mozgalmakat.

„Arról ábrándoznak, hogy még több törvény megállíthatja azt, amit az eddigiek is képtelenek voltak megállítani. Nem érdekli őket, hogy a már létező törvények nem működnek. Még több törvényt akarnak, hogy még nagyobb kontrolljuk legyen az emberek felett.” Intézett néhány keresetlen szót a médiához is, mely szerinte a gyász idején azzal van elfoglalva, hogy az NRA-ra kenje az egész ügyet.

LaPierre nem először viselkedik így iskolai mészárlást követően: 2012-ben, egy héttel azután, hogy Adam Lanza 27 emberrel (köztük 20 kisgyerekkel) végzett a Sandy Hook általános iskolában, azt mondta, még több fegyver kell az iskolákba, hogy a tanárok meg tudják védeni diákjaikat. A támadásért az erőszakos filmeket és a videojátékokat okolta. Ha mindez nem lenne elég, a szövetség kiadott most egy kimondottan agresszív hangulatú videót is, melyben egy férfi egy óriási, fém végű kalapáccsal veri szét a tévét, melyben a fegyvertartással szemben kritikus megszólalások következnek sorra egymás után.

Ami sok, az sok

Szerdán a CNN szervezett egy vitaestet, melyen részt vett a republikánus floridai szenátor, Marco Rubio és a parklandi iskola diákjai közül is sokan. Az esemény legtöbbet idézett jelenete az lett, amikor a 17 éves Cameron Kasky - aki testvérével együtt sikeresen elrejtőzött a lövöldözés idején, és sérülés nélkül élte túl a támadást - megkérdezte a szenátort, meg tudja-e ígérni, hogy ezentúl nem fogad el pénzt a Nemzeti Fegyverszövetségtől.

Kérdését óriási ováció fogadta, Rubio pedig némi hezitálás után válaszolt is rá, mégpedig azt, hogy tulajdonképpen nem tehet róla, hogy a fegyverlobbi bevásárolja magát a hivatalába. Ugyanakkor egyetértett az egyik kérdezővel abban, hogy emelni kellene a fegyvervásárláshoz szükséges életkor határát (ez jelenleg 18 év az Egyesült Államokban), és hogy felül kéne vizsgálni a fegyverek tárának méretét. Rubio abban sem ért egyet Trumppal, hogy fel kellene fegyverezni a tanárokat.

Fontos tudni, hogy a diákok többsége nem azt szeretné, ha teljesen betiltanák a fegyvereket, ők maguk is úgy vélik, az amerikai alkotmány második kiegészítését tiszteletben kell tartani, de úgy gondolják,

képtelenség felérni ésszel, miért lehet engedély nélkül venni olyan fegyvereket az államban, melyeket kimondottan arra találtak ki, hogy minél több embert minél gyorsabban meg lehessen ölni velük,

márpedig a sorozatlövő fegyverek ilyenek. Az a bizonyos második módosítás kimondottan a fegyvertartásra vonatkozik, de sokan kétségbe vonják, hogy vajon valóban minden állampolgárra vonatkozik-e, vagy csak a rendfenntartó erők tagjaira. Ami biztos, hogy az alkotmány az automata fegyverek tartását biztosan nem támogatja: tavaly erősítette meg az amerikai fellebbviteli bíróság, hogy a második kiegészítés nem vonatkozik az olyan, hatékony emberölésre kifejlesztett, a hadseregben használt fegyverekre (assault weapons), mint az AR-15-ös vagy az M-16-os gépkarabélyok - előbbi mostanában kimondottan a tömeggyilkosok kedvence, az elmúlt hat év hat halálos áldozatokkal járó tömegmészárlásai közül öt esetben ezt a fegyvert használták.

Hiába érvel a fegyverlobbi és annak élharcosa, az NRA az alkotmánnyal, azok az államok, amelyek tiltják az ilyen fegyverek tartását, jogosan járnak el. Floridában azonban nemcsak hogy nem tiltják a tartását, de még engedély sem szükséges a beszerzéséhez.



Örök vita

A viták végeérhetetlennek látszanak, a fegyverlobbi nagyon erős, és valóban nagyon sok pénzt tolnak az amerikai politikusokba, az amerikaik többségét pedig más viszony fűzi fegyvereihez, mint mondjuk egy európait. De egyre nehezebb védeni az álláspontjukat, mert az Egyesült Államokban gyakorlatilag kéthavonta kivégeznek egy fél osztályt.

A fegyvertartás nyilván meglehetősen komplex probléma, és nemcsak olyan szélsőséges vélemények vannak, mint az NRA-é vagy a fegyvereket teljes betiltását követelőké. A liberális elhajlással semmiképp sem vádolható, a Trump hatalomra jutását segítő egykori Breitbart-szerző Ben Shapiro arról ír, nem bőgő gyerekeket kéne mutogatni a tévében, hanem kevésbé radikális megoldási javaslatokat lerakni az asztalra. A fegyvertartást egyértelműen támogató szerző olyan megoldásokat javasol, mint például egy olyan törvény, mely lehetővé teszi, hogy családtagok kérhessék a hatóságokat arra, hogy a magukra és/vagy másokra veszélyes családtagjaiktól vegyék el a fegyvert, vagy hogy sokkal szigorúbb ellenőrzést kéne bevezetni az iskolákban.

A floridai lövöldözés után azonban úgy tűnik, eltörött valami, és nem a szülők és a politikusok hangja a legerősebb, hanem a gyerekeké, akiknek végig kellett nézniük, ahogy halomra ölik iskolatársaikat és tanáraikat. És azoké a gyerekeké, akiknek nem kellett még átélniük hasonlót, de nem is szeretnének.

A merénylet óta nemcsak Floridában, de az ország számos pontján szerveztek tüntetést, szerdán a Fehér Háznál tiltakoztak sokan. De ez csak a kezdet, március 24-én nagyszabású felvonulást terveznek Washingtonban, a March for Our Lives nevű eseménynek pedig már most rengeteg a támogatója. Komoly anyagi segítséget, 500 ezer dollárt ajánlott fel a felvonulást szervező alapítványnak a Clooney házaspár, ugyanennyit Oprah Winfrey és Jeffrey Katzenberg producer és felesége, de kiállt a kezdeményezés mellett több ismert médiaszemélyiség, többek közt Amy Schumer, Justin Bieber, Lady Gaga és Julianne Moore.