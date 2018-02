Csődöt jelentett a Weinstein Corporation

Összeomlottak a Weinstein Corporation felvásárlásáról szóló tárgyalások Maria Contreras-Sweet, Barack Obama kisvállalkozásokat segítő hivatalának egykori vezetőjével, jelentette be Harvey Weinstein egykori cége, amely ezután csődöt is jelentett. "Tisztában vagyunk vele, hogy ez rendkívül szerencsétlen fordulat munkatársaink, hitelezőink, valamint az áldozatok számára is" - írták közleményükben, utalva rá, hogy Harvey Weinstein, a nők tucatjait zaklató filmproducer áldozatainak se tudnak így elégtételt fizetni.

A Weinstein Co. szerint Contreras-Sweet és befektetőtársai nem tudták garantálni a stúdió átmeneti finanszírozását a felvásárlásig, így nem maradt más választásuk, mint csődöt jelenteni. Contreras-Sweet egyelőre nem kommentálta a történteket. (Via The New York Times)