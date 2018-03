Bármilyen hihetetlen, a kormány büszkén kampányol a tao-val, miközben titkolja, hogy mire is ment el a 415 milliárd forint

Mészáros Lőrinc lapjában, a Nemzeti Sportban jelent meg vasárnap egy váratlan hirdetés:

Ez valóban arról szól, hogy a magyar kormány büszkén kampányol a tao-pénzekkel.

Az a kormány, ami eközben mindent elkövet azért, hogy a - 24.hu összegzése szerint -összesen 415 milliárd forintnyi tao-pénz felhasználásáról a lehető legkevesebbet információt kapják meg az adófizetők. Még azt a nyilvánvaló tényt is tagadták sokáig, hogy egyáltalán közpénzről lenne szó.

Orbán maga mondta azt a tao-pénzekből épült felcsúti stadion avatóján, hogy kommunista dolog ezt közpénznek nevezni:



Még mielőtt belemegyünk abba, hogy tudatosan lódított a kamerába a miniszterelnök, egy gyors összegzés, az Orbán háza mellett közpénzből épült stadion ugyanis csak egy nagyon kis szelete az egész tao-rendszernek.

A sportcélú tao-támogatások lehetősége 2011 júniusa óta létezik, és a lényege, hogy a nyereséges vállalkozások a társasági adójuk egy részét sportcélokra ajánlhatják fel. Vagyis ez a pénz nem a központi költségvetésbe folyik be, hanem a kormány nagyvonalúan lemond róla, és az adóbevétel a sportszövetségeknél, egyesületeknél, közhasznú alapítványoknál, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságnál köt ki. Először öt, majd tavaly óta már hat, úgynevezett látványcsapatsport került be a tao-pikszisbe, eredetileg a labdarúgás, a vízilabda, a kézilabda, a kosárlabda és a jégkorong, majd utolsóként a röplabda.

A 415 milliárd forint legnagyobb része a fociba ment, de a kézilabda is feljövőben van az elmúlt években, ott szintén sok fideszes található a kluboknál és a szövetségben. Hogy pontosan mire is ment el az irgalmatlan mennyiségű pénz, azt nem tudni. A tao-eredeti szándéka szerint kisebb, amatőr klubokat segítenének vele és az utánpótlást. Ehhez képest természetesen a rendszer legnagyobb kedvezményezettje a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítványa lett, eddig 16,6 milliárd tao-pénz nyelt le, és nem is akarják elárulni, hogy mire ment el a támogatás, de rengeteg tao-pénz megy Seszták Miklós Kisvárdájához és Tállai András Mezőkövesdjéhez is.

A tao-s elszámolások nyilvánosságáért több per is indult, az egyiket a Transparency Internation Magyarország indította. Tavaly ősszel a Kúria jogerősen is kimondta, hogy közpénznek minősül a tao-pénz. Lázár János miniszter rögtön ki is jelentette, hogy azért minősítette a bíróság közpénznek a költségvetésből a sportba irányítható tao-pénzeket, mert van egy bíró, Baka András, aki nagyon haragszik Magyarországra, és szerinte valamilyen „rejtélyes véletlen miatt” minden, a taóval kapcsolatos ügy hozzá kerül.

A jogerős döntés ellenére a Nemzetgazdasági Minisztérium megtagadta az adatszolgáltatást, annyit válaszoltak, hogy adótitoknak tekintik a kért adatokat. Az Emmi pedig csak a kiperelt adatok töredékét küldte el a Transparency International Magyarországnak. Olyan keveset, hogy ebben a tempóban kb. három év alatt lesz teljes az elszámolás. A TI szerint nem jóhiszemű és nem is jogszerű az Emmi csepegtetett adatközlése, az adatközlést megtagadó NGM-et pedig fel is jelentik. Ezekből a papírokból kellene kiderülnie például annak, hogy mely cégek támogatják busásan például a felcsúti focit, aminek az NBI-es csapatában kapja messze a legkevesebb játéklehetséget fiatal magyar játékos, miközben 12 légiós van a keretben.

Simán titokban maradhatott volna például, hogy

mekkora adómágus a NAV-vezér Tállai András klubja. A város focicsapatát működtető cég, a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. maga is nagy tao-kedvezményezett, de a nyeresége után keletkező adója egy részét nem a költségvetésbe fizette be, hanem saját taóztatta azzal is. Vagyis a Tállai-féle focicsapat még abból a pénzből is taótámogat, amit eleve taótámogatásból gyűjtött.

De itt van a Salgó Basket Kft. A salgótarjáni kosárlabda egyesületet a kormányzati gyűlöletkampányból milliárdos megbízásokat kapó Kuna Tibor cégek egyike, a Trinity támogatja. A Salgó Basket vezetője Kuna Tibor apósa. Vagyis a gyűlöletkampányokból befolyó haszon utáni adó egy része sem az államhoz folyik be, hanem egy családi céghez.

És nem kellett volna magyarázkodni amiatt sem, hogy Balatonfürden ígértek félmilliárdos tao-támogatásból egy bentlakásos kollégiumot az ottani tehetséges kézilabdás gyerekeknek, de mire készen lett, valahogyan wellness hotel lett belőle.

Nemcsak a TI, hanem a Demokratikus Koalíció is perelt, ők éppen a legjobban titkolózó felcsúti alapítványt. Miután a bíróság itt is közpénznek ítélte meg a tao-t, elvileg semmi akadálya nem lett volna, hogy nyilvánosságra hozzák az iratokat. De nem. Mészáros Lőrinc a per lezárása után arra hivatkozva nem adta ki a papírokat, hogy azok nincsenek Felcsúton, mert éppen a jogerős bírósági döntés előtt egy nappal az Emmi váratlanul bekérette a tao-s dokumentumokat ellenőrzésre, nekik nem maradt ezekről másolatuk. A pernek köszönhetően derült ki, hogy a Mark Zuckerbergnél is okosabb csúcsragadozónak a hivatalos emailcíme ez:

meszaroslorinc@freemail.hu

A kormány és Orbán úgy játszotta el, hogy nem tekinti közpénznek a tao-t, hogy már a kezdet kezdetén, 2011-ben elismerte, hogy állami támogatásról van szó, igaz Brüsszel felé történt a beismerés, ahol jóvá kellett hagyatni a tao-t. Itt vállalták, hogy nyilvánosak lesz a támogatások. Azzal is érveltek, hogy lényegében olyan gyenge a magyar sport, hogy ezzel a támogatással még simán nem lesz versenyképes Európában. Ami a focira igaz, de a többi csapatsportra nem. Orbán ezek ellenére kommunista tempózott három évvel később.

Az Önök pénzéből Önöknek épült. Pancho Aréna, sötétbe borulva Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A fociban eddig - február eleji adat - a sportszervezetek 163 milliárd forint tao-pénzt hívtak le, ennél több pénz van a rendszerben, a szövetség 196 milliárdot hagyott ugyanis eddig jóvá. Emellett az MLSZ a saját tao-programjaira is felhasznált 66 milliárd forintot. Az MLSZ szerint szigorúak az ellenőrzések, a megítélt összegek 4,3 százalékát bizonyítottan szabálytalanul használták fel, súlyos szabálytalanságok miatt 16 sportszervezetet zártak ki a rendszerből, de további 81 kizárás is folyamatban van.



Minden egyes új sportoló 2,3 millióba került

A kormányzati hirdetés mondanivalója sem fejti ki az igazság minden szeletét, Szépen hangzik, hogy a tao miatt hirtelen kedvet kaptak az emberek a sportoláshoz, és 180 ezerrel nőtt az igazolt sportolók szám (217 782→398 474). Ha így is lenne, azt fejenként, vagyis minden egyes új igazolt sportolóként 2,3 millió forintos ráfordítással sikerült elérni.

Valójában azért ugrott meg az igazolt sportolók száma, mert a tao-támogatásoknál sajnálatos módon fel kell mutatni sportolókat is. Hogy a fociban ez milyen elképesztő csalásokhoz vezet, hogyan használnak fel és aláznak meg gyerekeket annak érdekében, hogy még a negyedosztályú bajnokságban is jól megfizethessék a tao-pénzekből a felnőtt focistákat, arról itt egy alapos indexes cikk.

És a rendszer görög tovább. A röplabda tavaly került be a tao-körbe, Bánki Eriknek, a parlament gazdasági bizottságának elnökének köszönhetően. Bánki felesége a röplabdaszövetség strandröplabda szakágának a vezetője.

Bánki Erik és Kósa Lajos Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Mit ad isten 1.

Kisebb csoda történt a röplabdában, ahogy kiderült, hogy megnyílik a tao-s pénzeső. Hirtelen 3000 új teremröplabdázó igazolást nyújtottak be, a 600 körüli strandröpladázóhoz is csatlakozott 320 új igazolás, 193 edzőből 444 lett, ugyanis az ő fizetésüket is lehet tao-ból fizetni, és ahogy a röplabdaszövetség fogalmaz „különösen érdekes, hogy amíg a májusi rendes közgyűlésen még száz tagszervezete volt a Magyar Röplabda Szövetségnek, addig mostanra ez a szám a másfélszeresére, 150-re nőtt”. Azt maga a szövetség sem titkolja, hogy a tao-lehetőség dobta meg a számaikat, az új versenyigazolásokról szóló hírében azt írják, hogy „ez többek között a TAO-kérelmek elbírálásához is nagyon fontos”.

Mit ad Isten 2.

Rögtön a legelső röplabdás tao-s támogatásokból egymilliárd forint a lehetőséget megnyitó Bánki család közelében landolt.

Mit nem ad a Decathlon

A tao-rendszerről a közelmúltban Pósfai Gábor, az utánpótlássportra elég sokat áldozó Decathlon Magyarország igazgatója a Magyar Nemzetnek nyilatkozva mondta el azt, amiről név nélkül nagyon sokan beszélnek. Vagyis maga a tao-kezdeményezés még rendben volna, ha valóban arra használnák, amire meghirdették, így viszont még káros is. Példaként említette, hogy sok helyen

„az utánpótlás fejlesztésére kérik a pénzt, majd sok helyen a felnőttcsapatnál az idegenlégiósok bérét fedezik belőle úgy, hogy az említetteket utánpótlásedzőként írják be a rendszerbe. Magyarországon a taón keresztül befolyt pénzek nagy része elvész, és a legtöbb támogatás, nem véletlenül, mindig egy irányba halad, így nem csoda, hogy több sportág teljesítménye visszaesett.”

Pósfai szerint a rendszerben megjelentek a közvetítők, akik 15-20 százalékos jutalékokért hozzák össze a cégeket és a sportszervezeteket vagy klubokat. A pénzek felhasználásának ellenőrzése pedig szinte lehetetlen.

Fun fact: a tao-s kormányzati hirdetés is Mészáros Lőrinc kiadójának jelent bevételt.