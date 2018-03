Ilyen se volt még soha: egy 13 éves orosz lány két négyest ugrott a műkorcsolyavébén

Truszova egy négyfordulós Salchovot és egy négyfordulós toe loopot ugrott, amivel történelmet írt. Már az első ugrása is történelmi volt, azzal lett a világon a második nő, aki versenyben megugrott egy négyfordulós ugrást. Ez korábban csak a japán Miki Andónak sikerült a junior világkupa döntőjében, még 2002-ben.

Truszova azonban rátett még egy lapáttal, és a világon első nőként megugrotta a négyfordulós toe loopot, így ő lett az első nő, aki két négyfordulós ugrást is megugrott, ráadásul mindkettőt egy futamban.

Hogy ez miért olyan őrülten nagy dolog? Az idei téli olimpián az ügyességi számokban a négyfordulós ugrások voltak a legfőbb attrakciók. De míg a síelők és snowboardosok slope style versenyén ezeket a világ legjobb versenyzői már mind simán megugorják, nekik van egy nagy előnyük a műkorcsolyázókkal szemben. Ők ugyanis nagy sebességgel ugranak el egy magas ugratóról, így akár 3 másodpercet is a levegőben tölthetnek. A műkorcsolyázóknak ehhez képest egy töredékmásodpercük van csak a forgásra, ezért a tudomány jelen állása szerint valószínűleg a négyfordulatos ugrás az emberi teljesítőképesség határa. Csak hogy értsék, az öt fordulatos ugráshoz olyan átlagos fordulatszámot kéne elérniük, amit eddig csak maximális fordulatszámként mértek, és azt is csak férfiaknál. (Via NBC Sports)