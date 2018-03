A légiutas-kísérő betetette az utas kutyáját a poggyásztartóba, az állat az út végére elpusztult

A United Airlines bocsánatot kért azért, amiért egy légiutas-kísérője hétfőn, egy Houstonból New Yorkba tartó járaton azt kérte az egyik utasától, hogy a poggyászát helyezze el a felette lévő poggyásztartóba. Igen ám, de a poggyász egy kutyatartó táska volt, és kutya is volt benne, amelyet az utas többször hangsúlyozott is. Ennek ellenére végül feltették a táskát a poggyásztartóba.



A francia bulldog az utazás végére megdöglött.

Egy másik utas szerint a kutya gazdája ezután bőgni kezdett a repülőn, a légiutas-kísérő később azt mondta, nem tudta, hogy egy kutya van a táskában. Az állat valószínűleg oxigénhiány miatt pusztult el. A légitárság a legmélyebb sajnálatát fejezte ki, teljes felelősséget vállaltak, és közölték, hogy kivizsgálják az ügyet, nehogy még egyszer előforduljon ilyen. (BBC)