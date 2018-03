A tálibok azért lőtték fejbe, mert tanulni akart. Felépült, Nobel-díjat kapott, most az oxfordi egyetemen tanul politikatudományt, filozófiát és közgazdaságtant. Az öt és fél évvel ezelőtti merénylet óta Juszafzai most tér vissza először Pakisztánba. A most 21 éves aktivista csütörtök reggel érkezett Iszlámábádba nagyon szigorú biztonsági intézkedés között. Juszafzai, aki szüleivel érkezett az országba, a tervek szerint találkozik az ország miniszterelnökével, Shahid Khaqan Abbasival is.

(BBC)