MTVA-s újságíró: A közmédia egyértelműen hazudott a kampányban

A magyar közmédiáról közölt cikket pénteken a brit Guardian. A lap újságírója az MTVA több munkatársával is beszélt, akik brutális kormányzati befolyásról számoltak be, és maguk is meglepődtek azon, mennyire hatásos az általuk közvetített kormányzati propaganda.



A lap felidézte, hogy a kormánypártok kétharmados többséggel nyerték meg a vasárnapi választást, és azt is, hogy az EBESZ megfigyelői ezután közölték, a megfélemlítő és idegenellenes retorika, a média elfogultsága korlátozta a választók tájékozottságát, a közmédia hír- és véleményműsorai pedig egyértelműen a kormánykoalíciónak kedveztek.

A lapnak nyilatkozó médiamunkások azt mondták, a közmédia a menekültekkel kapcsolatban a negatív történetekre fókuszált, a bűnözéshez és a terrorizmushoz kötötte őket. Külön kihangsúlyozták, hogy a választás napján az M1 úgy hivatkozott a németországi Münsterben történtekre (amikor egy német férfi a tömegbe hajtott az autójával), mintha az egy iszlamista terrorista támadás lett volna.

“Soha nem tapasztaltam ilyet, még az MTVA-nál sem: ez egyértelműen hazugság volt” - mondta az egyik médiamunkás.

A cikk röviden ismertette, hogy a kormány két hangsúlyos üzenettel kampányolt: azzal, hogy milliónyi veszélyes migráns vár arra, hogy beléphessen Magyarországra, és azzal, hogy Soros György, Brüsszel és magyar ellenzék külföldiek beengedésével pusztítaná el az országot. Ezeket az üzeneteket pedig a tévén keresztül és a közterületekre kihelyezett plakátok ezrein keresztül terjesztették.

“Úgy gondolom, hogy ez megteremtette a félelem atmoszféráját” - mondta a közmédia egyik munkatársa. A tévében például rendszeresen olyan felvételeket mutattak Budapesten sétáló menekültekről, amelyek még 2015-ben készültek. “A tolerenciát rendszeresen kritizálni, a bevándorlásellenes retorikát pedig az egyetlen érvényes véleményként bemutatni” - tette hozzá.

Mindezeknél súlyosabb azonban, hogy a közmédiás újságírók szerint a bevándorlásellenes üzenetek közvetlenül a kormánytól érkeztek.

Ha pedig valaki egy Orbán Viktorral kapcsolatos sztorin dolgozott, ahhoz külön kulcsszavakat küldtek neki, amelyeket használnia kellett.

Sokszor teljes sztorikat diktáltak le nekik telefonon keresztül olyan emberek, akikről azt sem tudták, kicsodák.

Az újságírók szerint a kormánykritikus magyarokkal - például Gulyás Mártonnal - szembeni karaktergyilkosságokhoz egyenesen a Miniszterelnökségtől kapták a támpontokat.

Az újságírók szerint a vasárnapi választás eredmény őket is megdöbbentette. “Szörnyen éreztem magam, mert rájöttem, hogy tényleg befolyásoltuk az embereket. Néhányunk azzal nyugtatta magát, hogy senki sem néz minket, hogy nem számítunk. Most kiderült, hogy mégis” - mondta egyikük, hozzátéve, hogy ezért többen a felmondáson gondolkoznak.

A lap a kormányzati befolyásolásra rákérdezett a miniszterelnök szóvivőjénél, aki szokásához híven azt felelte, hogy a kormány nem foglalkozik médiaügyekkel és nincs kontrollja a média fölött. Az évi 80 milliárd forintból működő MTVA nem válaszolt a Guardian megkeresésére.