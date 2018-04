Márki-Zay Péter: Ti vagytok az új ellenzék

A szombati tüntetés főfellépője Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester volt. Múlt héten még csak üzenetet küldött, és a tömegből hallgatta, ahogy felolvassák, de azt mondja, azóta megértette, mi az értelme ezeknek a tüntetéseknek: az, hogy „van remény, nem vagyunk egyedül”.



Nehéz elfogadni a választási eredményt, de ezen nem fogunk tudni változtatni, akármilyen visszásságok történtek, mondta, de a Fidesz hiába nyerte meg a választásokat, mi itt vagyunk és itt is maradunk, mondta.

„A magyar nép ezen a választáson leváltotta az ellenzéket. Nem bízhatjuk a hazánkat olyanokra, akik nemhogy a nemzet, de a saját érdekükben sem voltak képesek az összefogásra” - mondta.

Szerinte „minden pártban vannak tisztességes emberek, de olyanok is, akikkel a jövőben sem lehet leváltani Orbán rendszerét, és a magyar nép megérdemel egy olyan ellenzéket, ami nemcsak szavakban utasítja el a korrupciót és a megfélemlítést, és amiben nincsenek ott a korrupt hatalom ügynökei”.

Márki-Zay Péter Fotó: Dimény András/Képszerkesztőség

„Választás után világossá vált, hogy a rendszer nemcsak illiberális, de nem is demokrácia. Csak együtt van esélyünk elnyerni szabadságunkat, egységes ellenzék megalakulásáért kell harcolnunk.”



Winston Churchillt idézte többször is - We shall fight, vagyis harcolni fogunk.

Ti vagytok az új ellenzék,

- mondta a résztvevőknek. „Nem engedjünk, hogy az igazságszolgáltatás a hatalom játékszere legyen. A független polgármesterek nem bozótharcosok, hanem az egységes ellenzék végvárát védik.”



Azt mondta, olyan szakértők jelezték már csatlakozásukat az új ellenzékhez, akik eddig egyetlen ellenzéki párthoz sem csatlakoztak, sokakban ez a választási vereség ébresztette fel az elszántságot. Ezek az emberek a Rendszerváltás 2018 oldalon keresztül jelentkeztek.



Márki-Zay Péter Fotó: Dimény András/Képszerkesztőség

„A félelem tartja össze a rendszert, ha ez megszűnik, a rendszer is megbukik. mindenki eldöntheti, hogy félelemből kollaboráns lesz, vagy feláll, és hős lesz. Mi megvédjük.”