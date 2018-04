Így nézhet ki a negyedik Orbán-kormány

Kocsis Máté megválasztott parlamenti képviselõ és Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Mint választás és Fidesz-kétharmad után az menetrendszerű, nagyban zajlik a találgatás, a szóbeszéd és a suttogás arról, vajon kik alkothatják majd a hamarosan megalakuló kormányt.

Ilyenkor persze újra és újra leírja mindenki, hogy Orbán Viktor az utolsó pillanatig kevergeti a kártyákat, versenyeztet, bizonytalanságban tart, testcsellel elküld mindenkit, és semmi sem biztos, csak a kormány feje. Azért szerencsére az interjúztatások és a helyezkedések közepette egy-két morzsa lepotyog a sajtónak is, így néhány dolog valószínűnek látszik.

Orbán több leköszönő kormánytagnak megadta a lehetőséget, hogy maga számoljon be távozásáról. Élt a lehetőséggel Fazekas Sándor és Balog Zoltán is, így az ő helyükre mindenképp új emberek jönnek. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nem volt ilyen szerencsés: ő csak azután számolhatott be visszavonulási szándékáról, hogy a kormányfő bejelentette a Miniszterelnökség személyi megújulását.

Seszták Miklós fejlesztési miniszter távozásáról már írtunk, és várhatóan Simicsó István védelmi miniszter sem folytatja a munkát, Varga Mihály, Pintér Sándor és Semjén Zsolt örökös miniszterelnök-helyettes viszont marad. Ennyi, ami nagyjából biztos: a többi mind meg nem erősíthető értesülés és szóbeszéd.



A héten megjelenő Heti Válasz arról ír, és a 444-nek is volt, aki arról beszélt, hogy Gulyás Gergely egykori frakcióvezető veheti át a Miniszterelnökség vezetését Lázár Jánostól. A hetilap szerint Gulyásra és a várhatóan posztján maradó Szijjártó Péter külügyminiszterre komoly feladat és felelősség hárulhat, miután hamarosan indul az unió 2021-től számítandó hét éves költségvetési ciklus vitája, a Magyarország rendelkezésére álló források körül pedig bőven várható feszültség.

Orbán korábban arról beszélt, nem csak új nevek, de új kormányzati struktúra is lesz negyedik kormányában. Erről kevés konkrétumot tudni, de a hírek szerint a korábban jegybankelnöki poszttal is hírbehozott Rogán Antal egy megerősített Miniszterelnöki Kabinetirodát vezethet a továbbiakban, és az ő asztalán marad a kormánykommunikáció is. Korábban lehetett hallani a külgazdaság és a külügy szétválasztásáról, de ha Szijjártó marad a helyén, erre nem biztos hogy sor kerül.

A fejlesztési tárca élére zajlott legtovább a casting, és állítólag Bártfai-Mager Andrea eddigi postaügyért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztos lehet a befutó, de van aki szerint a KDNP-s Süli János, jelenlegi Paks 2-ért felelős tárca nélküli miniszter sem esélytelen. Bártfai-Magerről szerda reggel részletesebben is írtunk, a hvg.hu szerint ugyanakkor Palkovics László oktatási államtitkár kerülhet egy átvariált fejlesztési tárca élére.

A mindig jól értesült Figyelő írta meg elsőként, hogy Kásler Miklós onkológus és hobbitörténész, az Árpád-házi királyok férfiágon öröklődő DNS-láncát kutató egyetemi tanár vezeti majd az oktatást, kultúrát és egészségügyet is felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériumát. A leköszönő Balog Zoltán miniszter maga árulta el, hogy a giga-humánminisztérium szétszedését javasolta, de a miniszterelnök hallani sem akart erről, így Balog nem folytatja a miniszteri munkát.

Sokak fájdalmára távozik a kormányból Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is. Fazekas a Magyar Idők hasábjain köszönte meg a megtisztelő lehetőséget a miniszterelnöknek. Azt is elárulta az interjúban, hogy a miniszterelnök már megtalálta az utódját. A 444 hírei szerint ez nem más, mint Nagy István, a minisztérium eddigi parlamenti államtitkára és életművésze:

Nagy István a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Trócsányi László egyelőre marad igazságügyminiszter, de állítólag csak ideiglenesen, és egy-másfél év múlva - az EP-választások után - ő lehet a kormánypártok következő jelöltje mint leendő uniós biztos.

Simicskó István távozásáról is több helyen beszélnek, de az ő utódlásával kapcsolatban olyan meredek hír is kering, hogy azt még egy pletykagyűjtemény-jellegű cikkbe sem merjük leírni, érdemes lesz vele megvárni vele a miniszterelnök úr döntését.

A Fidesz elnöksége csütörtökön ülésezik, ott a jelenlévőknek elvileg „jóvá kell hagyniuk” az egyes miniszterjelöltek neveit.