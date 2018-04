Egy magyar bíró a BBC-nek beszélt arról, hogy milyen külső nyomás alatt kell ítéletet hozniuk

A BBC Newsnight című műsora a Magyarországon kiépült illiberális rendszerről forgatott riportot. A műsort készítő Allan Little a felvezetőjében arról beszél, hogy a Fidesz elutasítja a liberális demokrácia modelljét, ami a második világháború után Európa nagy részét alakította. A CEU és a civilek elleni fellépés mellett foglalkoznak az igazságszolgáltatás helyzetével is, amiről több név nélkül nyilatkozó bíró is azt mondta a BBC-nek, hogy már nem független a kormánytól.



Szepesházi Péter Fotó: BBC Newsnight

A névvel megszólaló Szepesházi Péter, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája arról beszélt, hogy „van egy általános félelemmel teli légkör, hogy bármit megtehetnek velünk, bírókkal”. Mert hiába dolgozik jól egy bíró, gondolhatja azt, hogy olyan ügytípusoknál, mint a devizahitelesek ügye, a menekültügy, vagy ha valamelyik pártpolitikus is érintett, úgy érezheti, hogy elvárják, milyen ítéletet hozzon. Szepesházi korábban a 444-nek is beszélt a bíróságok helyzetéről.



A műsorben megjegyzik, hogy Handó Tünde kinevezését az Országos Bírósági Hivatal élére sokan az addig független igazságszolgáltatás átpolitizálásaként értékelték.