Heteken belül kigyógyítja a PTSD-ből a veteránokat az extasy

Kis adagban rendkívül hatékony gyógyszernek bizonyult a népszerű partidrog, az MDMA-hatóanyagú extasy, derült ki egy, a legbefolyásosabb orvosi szakfolyóiratban, a Lancetben közölt tanulmányból. A kutatásban poszttraumás stressztől (PTSD) szenvedő katonák, tűzoltók és egy rendőr, összesen 26 ember alany reakcióit vizsgálták, őket 30, 75, illetve 125 milligrammos adagolású extasyval kezelték.

A PTSD rendkívül nehezen kezelhető betegség, a hagyományos pszichoterápiás módszerekkel évekig is eltart, amíg javulást érhetnek el. Az extasy viszont rendkívüli módon javítja a hagyományos terápia hatékonyságát, az MDMA-val kezelt betegek heteken belül gyakorlatilag meggyógyultak.

A vizsgálatokban résztvevők kétszer kaptak extasyt. a 75 milligrammos adagot kapó csoport tagjainak 86 százaléka, a 125 milligrammos adagot kapók 58 százaléka, a 30 milligrammos adagot kapók 29 százaléka a második kezelés után már gyógyultnak minősült. A kutatók szerint a siker kulcsa az lehet, hogy az MDMA rendkívül empatikussá teszi a fogyasztókat.

A tanulmány végén azért azt is megjegyzik, hogy senkinek se ajánlják a felügyelet nélküli öngyógyszerezést. (Via The Telegraph)