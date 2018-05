Öngyilkosságba kergethette feleségét az indiai ellenzék vezéralakja

Shashi Tharoor Fotó: Ranjit Kumar/The Times of India

Hétfőn vádat emeltek az indiai ellenzék egyik nagyhatású vezetője, Shashi Tharoor ellen, mert a gyanú szerint öngyilkosságba hajszolta feleségét, Sunanda Pushkart, akit négy évvel ezelőtt találtak holtan egy szállodai szobában.



Tharoornak jelentős tudományos és irodalmi háttere van, dolgozott magas beosztásban az ENSZ New York-i központjában, és többször vállalt posztot korábbi indiai kormányokban is. Kifejezetten népszerű figura, akit esélyesnek találnak arra is, hogy akár az ország következő miniszterelnöke legyen - illetve találtak, mert a vád árnyékában esélyei alaposan megcsappanhatnak.

A 2014-es eset óta sok pletyka terjedt arról, hoyg Tharoornak köze lehetett felesége halálához, de vádemelésre sokáig nem került sor. Új-Delhi rendőrsége most azt állítja, hogy orvosi és igazságügyi jellegű bizonyítékokkal rendelkeznek, amik alapján vádat emeltek a politikus ellen.

Tharoor és pártja, a Kongresszus Párt koncepciós eljárást emlegetnek, hogy megtörjék a népszerűségét. Utalt arra is, hogy az elhúzódó eljárás és a rendőrség működése is politikai motivációt jelez. Állítása szerint októberben a hatóságok közölték, nincs ellen bizonyítékuk, most mégis azzal vádolják, hogy öngyilkosságba hajszolta feleségét.

Tharoor és Pushkar 2010 óta voltak házasok. Kapcsolatuk nagy nyilvánosság előtt zajlott. Nem sokkal halála előtt felesége hűtlenséggel vádolta meg férjét, akinek állítása szerint viszonya volt egy pakisztáni újságírónővel. Nem sokkal később, egy pártkongresszus után maga Tharoor találta meg felesége holttestét egy hotelben, felöltözve, fekve az ágyon.

Indiában jövőre lesznek választások. A hindu kormánypárt több képviselője meggyanúsította már az eset miatt Tharoort. (NYT)