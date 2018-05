Fodor Gábor szerint ők tettek szívességet, hogy lemondtak az önálló szereplésről

Miután a Liberálisok egy szem parlamenti képviselője, Bősz Anett felrobbantotta a Párbeszéd-frakciót, illetve kiderült, hogy Molnár Gyula és Karácsony Gergely egy párton belül is titkolt megállapodás keretében tervezték finanszírozni Fodor Gáborékat, ellenzéki oldalon elszabadultak az indulatok. Szabó Tímea például azt mondta, hogy Fodor Gábor egy politikai élősködő.

Ezzel az idézettel indul Rónai Egon beszélgetése Fodorral az ATV-n, hogy aztán ilyen jelenetekbe torkolljon:

A műsorvezető kérdései azt a különös jelenséget igyekeznek körüljárni, hogy a Liberálisok úgy küldött képviselőt a magyar parlamentbe 2014-ben és 2018-ban is, hogy a pártnak se szemmel látható tagsága, se érdemi tevékenysége, se szavazói nincsenek.

Fodor szerint ez azonban félreértés, mert még az is előfordult, hogy 1 és 3 százalék közé mérték őket. Abszurd felvetésnek tartja, hogy az MSZP vitte volna be a hátán a parlamentbe a pártját kétszer is, ellenkezőleg:

valójában ők hoztak hatalmas áldozatokat, hogy létrejöhessen az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség.

A Liberálisok elnöke szerint ez a szövetség minden résztvevőnek megérte, jobb eredményt értek el együtt, mint külön.



(Fodor egyébként egy Botka László által tavaly szeptemberben készített listát emleget, amely a Liberálisok támogatottságát 1 és 3 százalék közé teszi különböző közvéleménykutatók eredményei alapján. A 168 Óra annak idején közzétette ezt a dokumentumot, és ezen a Liberálisok mellett 1,09 százalék szerepel, ami hibahatáron belüli támogatottság.)

A pártelnök továbbra is tartja magát ahhoz, hogy nem a pénz miatt okoztak válságot ellenzéki oldalon, illetve nem azért, mert nem kapta meg az uniós képviselői helyet, amit szeretett volna kilobbizni magának.

A mandátumot nem adják vissza, mert az a Liberálisokat illeti, amiért szerinte meg is dolgoztak:

„Mi is hoztunk százalékokat!”

Az Egyenes Beszéd következő vendége Hiller István, az MSZP választmányi elnöke volt, akit saját bevallása szerint is felbosszantott, amiket Fodor beszélt. „Kérem, lássuk be, ha a Liberális párt nem kapja meg az MSZP-Párbeszéd lista 15. helyét, akkor egy képviselőjük sincs, tehát nekem itt ne vádaskodjanak.”

A Fodorral az elnökség tudta nélkül megállapodást kötő Molnár Gyula elnökkel szemben amúgy fegyelmi eljárást indít a párt. A Párbeszéd-frakciót végül Mellár Tamás mentette meg.