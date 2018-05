A Pruck Pál-fotó miatt indított per ötödik tárgyalási napján sem született ítélet

Másfél éve derült ki, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára készített plakátok egyikén nem helyes a felirat, ugyanis nem – a saját magát orbitális hazugsággal fényező – Dózsa László, hanem Pruck Pál látható azon a korabeli fotón. Mivel az azóta elhunyt Pruck Pál rokonai nem tudtak szót érteni a Schmidt Mária kormánybiztos által vezetett közalapítvánnyal, pert indítottak a fotó miatt. A per tárgya az volt, hogy ki van a képen: Pruck Pál, Dózsa László vagy valaki más?

Az ügynek már négy tárgyalási napja volt, csütörtökön kora délután tartották az ötödiket. Az előző tárgyaláson egyébként már antropológus szakértő is kimondta, hogy Pruck Pál és a fotón szereplő gyerek személyazonossága igen nagy valószínűséggel megegyező.

Az 56-os Intézet jelentése a fiatal Pruck Pálról készült többi 1956-os fotót is megvizsgálva egyértelműen arra jutott, hogy nem Dózsa László szerepel a fényképen, hanem Pruck, aki a 80-as években többször is beszélt erről. Fotó: 56-os Intézet / rev.hu

A szakértő szerint az idősebb, katonakorú Pruck Pálról készült fotón és a plakáton lévő fotón is nagy valószínűséggel ugyanaz a két ember van. A bíró elmondta, hogy ez 90 és 100 százalék közötti bizonyosságot szokott jelenteni, de ítélethirdetés nem volt, így a választásokig nem lett hivatalos papír arról, hogy Orbán Viktor az október 23-i beszédében egy csalót emlegetett Nagy Imrével és Mindszenty Józseffel egy lapon.

Az 5. napon sem született meg az ítélet

Dr. Bene Lajos bíró az ötödik tárgyalási napon felidézte, hogy Pruck rokonai azt szeretnék, tiltsák el a jogsértéstől az alperest, és közleményben kérjenek elnézést. Azt is kérték, hogy a zuglói épületfestésen és a reklámhordozókon, illetve a Terro Háza Múzeumban és minden – még most is elérhető – kiadványon a Pruck Pálról készült fotóról távolítsák el a Dózsa Lászlóra vonatkozó adatokat, és tüntessék fel Pruck adatait.

Balra a Pruck Pált ábrázoló falfestmény 2017. áprilisban, jobbra 2018-ban, már Dózsa László neve nélkül. Fotó: olvasónk

A közalapítvány ügyvédje elmondta, hogy fenntartják a véleményüket, a szakértő szerintük teljes bizonyossággal nem állapította meg, hogy Pruck Pál volna a fényképeken. Arról, hogy vannak-e még közterületen a fotót ábrázoló plakátok, azt mondta, pontosan nem tudja, de szerinte már nem nagyon.

A felperes ügyvédje elmondta, hogy az antropológus kellő alapossággal végezte el a munkáját, és a lehető legnagyobb bizonyossággal állapította meg a személyazonosságot, és felidézte Horváth Miklós hadtörténész tanúvallomását is, aki elismerte, hogy hiba történt az azonosításkor, és tényleg Pruck Pál van a fotón, illetve Eörsi Mátyás és Rainer M. János is így nyilatkozott, ráadásul ott volt Pruck Pál nyolcvanas évekbeli interjúja is.

A közalapítvány ügyvédje azt mondta, a szakértői véleményből azt szűrte le, hogy a fotóról a szakma szabályai alapján sem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy pontosan ki van a fotón, és szerinte a tanúvallomások sem támasztják alá, hogy Pruck van a képen.