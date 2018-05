Keményen megbüntette az LMP azt a jelöltjét, aki vissza mert lépni Kunhalmi Ágnes javára

Sorra hozza az LMP fegyelmi bizottsága az ítéleteket. Büntették már az MSZP-vel magántárgyalásokat folytató korábbi társenököt, Hadházy Ákost (két évig semmilyen tisztségért nem indulhat a pártban) és a Hadházyval dulakodó Sallai Róbert Benedeket is (kizárták a pártból).

Most jutottak el azokig a jelöltekig, akik a választások előtt visszaléptek egy másik ellenzéki párt javára, hogy esélyt adjanak a Fidesz legyőzésére. Kassai Dániel volt az első, aki az MSZP-s Kunhalmi Ágnes javára visszalépett, a szocialista politikus meg is nyert a mandátumot. A hvg információja szerint Kassait a fegyelmi bizottság öt évre eltiltotta attól, hogy a párt színeiben bármilyen választáson elinduljon, se országgyűlési, se önkormányzati, se EP-választáson nem indulhat LMP-sként. A párton belül vállalhat tisztséget (nem úgy, mint Hadházy) és nem is zárták ki (mint Sallait).

Kassai a kampányban Fotó: Kassai Dániel/Facebook

„A pártért dolgozhatok, de az embereket nem képviselhetem” – mondta a hvg.hu-nak Kassai. A döntés ellen fellebbez. A kérdésre, hogy a büntetés miatt kilép-e a pártból, azt válaszolta, hogy lehet. Kiváncsian várja, hogy a hétvégi tisztújítás után milyen irányvonalat képvisel majd a párt.

A lap szerint a fegyelmi bizottság azért is hozza most sorra a döntéseket, mert nem akarnak várni a tisztújításig, elrendeznék még most a renitenseket.

Nemcsak Kassait vették el, hanem Ábrahám Júliát is, aki az MSZP–P-s Szabó Tímea javára lépett vissza, itt szintén ellenzéki győzelem született, illetve döntöttek Ságodi Zoltánról, aki Veszprémben a Jobbik jelöltje, Kepli Lajos javára lépett vissza, ez nem jött be. Őket a fegyelmi bizottság információnk szerint felmentette, nem kaptak büntetést, sőt, Ábrahám Júlia esélyes arra, hogy titkárrá válasszák. Kassainál azért ragaszkodhattak az ötéves büntetéshez, mert ő mutatott rossz példát. Kassai az elnökségi tagok közül csak Hadházyval egyeztett, a másik két jelölt több elnökségi tegnap is jelezte a szándékát.

Szél Bernadett pártelnök a választások után a 444-nek a visszalépésekről ezt nyilatkozta:

Sok szó esett a koordinációról, ami így nem volt jó. De azt lehet mondani, hogy ha egy kicsit jobban koordinálnak, akkor legalább a kétharmadot el lehetett volna venni a Fidesztől?

Ha most újrakezdenénk az egészet, én Budapesten a taktikai szavazást tenném az első helyre, mert itt sok helyen működött. (…)

Azért is kérdezem, mert például a választás után, az LMP budapesti eredményei láttán voltak, akik számon kérték, hogy nem koordináltak elég jól, és az volt az egyik válasz, hogy az MSZP és a DK ugyanúgy benne volt a koordináció hiányában. De lehet-e azt mondani, hogy azért is vették elő először az LMP-t, mert az emberek jó része Gyurcsány Ferenctől nem is várja el azt, hogy felülemelkedjen a pártja vagy a saját érdekein, és akár egyoldalúan visszalépjen, ha az az országnak vagy az ellenzéknek összességében jobb, míg az LMP-től ezt elvárhatták volna?

Mi úgy indítottunk, hogy az MSZP-s Kunhalmi Ágnesnek visszaléptünk, Veszprémben pedig Ságodi Zoltán a jobbikosnak lépett vissza.

De a Kunhalmi Ágnes javára való visszalépés miatt fegyelmi eljárás is indult.

Az összes visszalépést vitatják, ez egy demokratikus párt, itt bárki bárki ellen indíthat fegyelmi eljárást, az a kérdés, hogy mi lesz belőle. A teljes koordináció 58 kerületben maximális támogatottságot élvezett, de abban már nem volt egység, hogy ha egy oldalra koordinálunk, az pontosan mit eredményez akár a kormányváltás, akár a párt szempontjából.