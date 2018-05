A fiatal vállalkozók programját nem sikerült rendbe hozni, de legalább egy volt fideszes új munkát kapott

Egy év sem volt elég, hogy a kormány gördülékenyebbé tudja tenni a vállalkozni akaró fiatalok itthon tartására kitalált, 1,04 milliárdos programot. Pedig miután tavaly megírtuk, hogy a Vállalkozz Itthon Fiatal! programmal beígért pénzek egyáltalán nem jutnak el a fiatalokhoz, Varga Mihály azt ígérte, rendet tesz:

a minisztériumban belső vizsgálatot indított,



majd kirúgta a késésekért felelős állami cég vezetőjét;



azóta a kirúgott ügyvezető helyett egy volt fideszes képviselő, Karakó László vezeti az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-t (OFA),



idén februárban pedig a minisztérium átadta a kínossá vált program kezelését az Államkincstárnak.



De a pályázaton indulók még mindig csak nagy késéssel kapják meg a pénzüket.

A kormány által közzétett adatok szerint a két éve meghirdetett pályázaton indulók közül még mindig csak 38 százalék kapta meg a pénzét. Vagyis a 221 pályázó közül csak 86-ot fizettek ki, a többiek még mindig nem tudják, mikor foghatnak hozzá a munkához.



Pedig a program lényege pont az lenne, hogy az állam 3 milliós támogatással segít azoknak a fiataloknak, akik kivándorlás helyett inkább Budapesten vagy Pest megyében indítanának saját vállalkozást. Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy elvégeznek egy 8 hetes vállalkozói képzést az OFA-nál, és le kell tenniük 300 ezer forintot önrészként a pályázathoz.

Elvileg lenne egy olyan feltétel is, hogy a programban résztvevők nem vállalhatnak más munkát és más képzésre sem járhatnak. De az állami időhúzás miatt ezt még a szervezők is aránytalanul nagy szívatásnak érezhették, ezért mostanában azzal nyugtatják a fiatalokat, hogy közben nyugodtan csináljanak mást is, mert csak a jelentkezésnél ellenőrzik, hogy tényleg munkanélküliek-e.

A hivatalos projektlista alapján látszik, hogy tavaly nyáron, a botrány kirobbanása után kicsit megrázta magát az állam, és decemberig több mint 80 támogatási döntés született, sokaknak legalább a támogatás felét kifizették előlegként. De idén újra beragadt a rendszer: április elején, a választások előtt még megszületett 11 döntés, de az általunk megkérdezett pályázók nem tudnak arról, hogy idén bárkit is kifizettek volna.



Bár a felhívás szerint a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, valójában ezt az állam tömbösítve végzi, ezért azoknak is be kell várniuk a többiek hiánypótlásait, akiknek nem tudtak belekötni a pályázatukba. De az általános tapasztalat inkább az, hogy minden apróságba belekötnek. Így nem csoda, hogy a programba behúzott fiatalok nemrég a hvg.hu-nak ugyanazokat a problémákat sorolták fel, amik már egy évvel ezelőtt is léteztek:



túlbonylított az ügyintézés;



kiszámíthatatlan, mikor kapják meg a pénzt, miközben a 10 százalékos önrészre megtakarított pénzük a nem működő cégükben áll;



amíg az állami apprátus az üzleti terveikkel szöszöl, azok teljesen elavulnak.



A 444-nek az egyik pályázó azt mondta, a külföldön összespórolt pénzével vágott bele a programba, de mivel hónapok óta hiába vár a támogatásra, legszívesebben már az egészet hagyná a fenébe. Úgy számol, hogy ha az osztrák vendéglátásban marad, ennyi idő alatt már majdnem összeszedhette volna a pénzt. Egyedül az tartja itthon, hogy ha lelép, visszakövetelik tőle a vállalkozói képzés árát. Így a program a maga módján mégiscsak fékezi a kivándorlást.