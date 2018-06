Létezik naptej, ami nem cseszi szét a hormonháztartásod és nem pusztítja ki a korallokat!

Hawaii-on betiltottak bizonyos kémiai fényvédőket, amelyek a kutatások szerint hozzájárulnak a korallok színtelenedéséhez, végső soron pusztulásához. A hawaii hatóságok két hatóanyagok pécéztek ki, az oxibenzont és az octinoxátot, ezek károsítják a legjobban a korallokat. Érdekes egybeesés, de ez a két kémiai fényvédő az, amely az emberre is a legveszélyesebb, mégis kifejezetten elterjedtek a naptejekben. Mégis azt javasolnánk, hogy ha az összetevők között ezt a kettőt is látja, azt a naptejet inkább tegye vissza a pultra.

Hogy miért?

Az oxibenzon és az octinoxát a vizsgálatok alapján endokrin-diszruptorok, vagyis megzavarják a belső elválasztású mirigyek működését, magyarán megbolygatják a hormonháztartásunkat. Az oxibenzon és az octinoxát a pajzsmirigyhormonok és a nemi hormonok háztartásába is belekavarhat, tudományos vizsgálatok szerint antiandrogén hatásuk miatt a serdülő fiúk tesztoszteronszintjét szignifikánsan csökkentik, az octinoxát pedig megváltoztatja az ösztrogéntermelés ciklusát. Már ha a bőrön át felszívódva bejut a szervezetbe.

A rossz hír az, hogy bejut. Ebből a szempontból az octinoxát a veszélytelenebb, a mérések szerint kevesebb mint egyszázalékos a felszívódása, míg az oxibenzoné akár 9 százalékos is lehet. És mivel a naptejet, ha szabályosan használnánk, nagy mennyiségben és rendszeresen kell felvinni a bőrünkre, ezek a hatóanyagok is nagy mennyiségben szívódhatnak fel.

Szerencsére nem kötelező ilyen naptejet használnunk.

És nem is feltétlenül érdemes, mert amilyen elterjedt, annyira haszontalan is ez a két szer. Ezek ugyanis jellemzően csak az UVB sugárzást szűrik ki - ennek a hatékonyságát jelzi a naptejeken feltüntetett SPF-érték. És bár az UVB-sugárzás is kellemetlen - emiatt égünk le -, egészségügyi szempontból az UVA-sugárzás ellen érdemes igazán védekezni, ez okozza ugyanis a melanomát. Az oxibenzon egyik lehetséges alternatívája, az avobenzon a kémiai szűrők közül a leghatékonyabb UVA-szűrő, és a vizsgálatok alapján ez nem kavarja meg az ember hormonháztartását.

Szerencsére az avobenzon egyre elterjedtebb, hogy némi gyakorlati segítséget is nyújtsunk, a Decathlon saját márkás naptejei például avobenzonosak, ezeket nyugodtan kenjék magukra. Simon Gergely vegyész, a Greenpeace magyarországi főnöke is ezt használja és ajánlotta, amikor a naptejekben található vegyszerek veszélyeiről beszéltünk. Persze a kozmetikumgyártók jó szokásuk szerint véletlenül se csak avobenzonnak nevezik ezt az összetevőt, a Decathlon termékén például methoxifenil néven szerepel az összetevők között, de Parsol 1789, Milestab 1789, Eusolex 9020, Escalol 517, Neo Heliopan 357 néven is forgalmazzák. A krémek címkéjén való tájékozódást nagyon megkönnyíti a Krémmánia című oldal, ahol az összetevőkről részletes információkkal szolgálnak.

A kémiai szűrőket használó naptejek alternatívái lehetnek még a fizikai szűrőket használó naptejek. Ezek jellemzően nanorészecskéket, ezek közül is elsősorban cinkoxidot vagy titándioxidot használnak. Na nem mintha ezek teljesen problémamentesek lennének, de legalább az biztosnak tűnik, hogy nem szívódnak fel a bőrön át.

Veszélyeik ettől még lehetnek, elsősorban a fény hatására szabad gyökökre bomló titándioxidnak. Ez a tulajdonságuk önmagában is ironikus: a napsugárzás főleg azért káros, mert ilyen szabad gyököket keletkeztet a bőrünkben, így elgondolkodtató, hogy miért is kéne magunkra kenni valamit, ami szintén szabad gyökökre bomlik. Ez ellen van védekezés, a gyártók titándioxid nanorészecskéket olyan különleges bevonattal kezelik, melyek védik a titánoxidot a fénytől. Az Európai Unióban elvben csak ilyen bevont részecskéket használhatnak a naptejekben.

Nem véletlenül írok folyamatosan naptejről a cikkben. Összességében elmondható, hogy a spray-formátumú napvédő készítmények veszélyesebbek, már csak azért is, mert nanorészecskéket nem jó belélegezni.

Dilemma

Simon szerint nem egyszerű probléma a naptejeké. A Nap káros sugarai ellen védekezni kell - még ha Simon szerint amúgy azt az összefüggést még nem sikerült bizonyítani, hogy a naptejhasználat segítene a melanoma megelőzésében. Ennek persze részben oka lehet, hogy

egyrészt nem megfelelően használjuk a naptejeket, sose kenünk belőlük annyit magunkra, mint amennyit kéne, pláne annyit, mint amikkel a klinikai teszteket végzik;



másrészt a naptejhasználat hamis biztonságérzetet ad, így bekenve több időt töltünk a napon, mint amúgy töltenénk.



Ez utóbbi teljesen téves elképzelés. A Nap káros hatásai elleni leghatékonyabb védelem, ha igyekszünk minél kevesebb időt tölteni a napon. Simon emellett ajánlja az UV-védő ruházatot. Az ilyen ruházat anyagának sűrűbb szövésével véd az UV-sugárzás ellen, bár a tudatos vásárló jól teszi, ha az ilyen ruhák címkéjét is átböngészi, és inkább elkerüli azokat, amelyeket valamilyen kémiai szűrővel kezeltek - mert ezek aztán pont ugyanolyan problémákat okozhatnak a szeméttelepekre kerülve, mint az ember bőréről lemosódva.

Zárásként néhány általános tanács:

50 faktorosnál erősebb krémet egyszerűen nincs értelme vásárolni!

Mondjuk szerencsére Európában nem is nagyon lehet. A fényvédő faktor nem lineáris skála, már egy 30-as faktorú krém is kiszűri az UVB-sugarak 98 százalékát. Ehhez képest egy 50 faktoros krém 99 százalékos védelmet nyújt csupán.

Leégni rossz, de melanomában meghalni még rosszabb.

Érdemes inkább az UVA-védelemre koncentrálni. Nekünk, európaiaknak ebben is szerencsénk van, az uniós előírások szerint a napkrémeknek legalább harmadakkora UVA-védelmet kell biztosítaniuk, mint a rajtuk feltüntetett, az UVB-védelem erejét jelző faktorszám. Az Egyesült Államokba utazóknak meg azt ajánljuk, hogy inkább itthonról vigyenek magukkal naptejet, mert az amerikai előírások egyelőre nem törődnek az UVA-védelemmel, és több, Európában engedélyezett és hatékony kémiai UVA-szűrő, például a Tinosorb S és M az Egyesült Államokban még nincs engedélyezve. Ezt a kémiai fényvédőt használják például a Bioderm fényvédő krémei, amik a drágább naptejek közé tartoznak.

Csak mert bekented magad, még nem kell ropogósra süttetned magad a napon!

A naptej nem csodaszer, csupán megnöveli a napon tölthető idő hosszát. Percekről tízpercekre. Nyáron, különösen azokon a napokon, amikor rendkívül erős az UV-sugárzás, a legjobb árnyékban maradni, vagy UV-védő ruházattal védeni testünk lehető legnagyobb hányadát.