Autókat sodort el a villámárvíz Szilvásváradon

"Nálunk állva itták a vizet, a kurva életbe" - reagálta le a hétfőre virradó villámárvizet a Bán-patak völgyének egyik lakója. Az éjjel nagy vihar volt a Bükkben, helyi forrásaink szerint a lezúduló csapadék miatt a Bán-patak és a Szalajka-patak is kilépett a medréből.

Ez utóbbi értesülésünket a hivatalos források is megerősítették. Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, a Heves megyei Katasztrófavédelem szóvivője szerint "helyenként 50 centis víz" hömpölygött az utcákon, a helyi és az egri tűzoltókhoz 40 bejelentés érkezett vízkárról.

A villámárvíz helyi forrásaink szerint autókat is elsodort Szilvásváradon, ezt Nagy is megerősítette, "valóban kellett kihúzni autókat a patakmederből". Tudomása szerint személyi sérülés nem történt, az anyagi kárt a folyamatban levő mentésre tekintettel még nem összesítették. Elmondása szerint jellemzően elárasztott házakhoz riasztották őket, volt, ahol egy méternyire feljött a talajvíz a pincében.

Veszélyesen megdőlt fákat is el kellett távolítaniuk.

A szilvásváradi önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán számolt be a vihar pusztításáról, amit a helyi erdei kisvasút sem úszott meg:

Az önkormányzat tájékoztatása szerint "az erdei kisvasút helyreállítási munkálatai máris megkezdődtek, ha az időjárás engedi, akkor hétvégére elkészül a javítás és újra jár a kisvonat".

Kerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmet, ott viszont egyelőre csak arról tudtak tájékoztatni, hogy a kazincbarcikai tűzoltók kivonultak Dédestapolcsányba, de még nem jeleztek vissza a tapasztalataikról.

UPDATE 11:53: Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a BAZ megyei Katasztrófavédelem szóvivője szerint "tömeges eseményről nincs szó", a Kazincbarcikáról érkező tűzoltókat egy dédestapolcsányi házhoz riasztották, aminek a pincéjéből valóban sok, 20 köbméter vizet kellett kiszivattyúzni. Más káreseményről nem érkezett bejelentés.

A Bán-patak völgyében élők körében most az is aggodalmat okoz, hogy a Dédestapolcsány fölötti lázbérci tározó is megtelhetett, és ha túlfolyik, az újabb áradatot indíthat el. Dojcsák Dávid szerint a katasztrófavédelemhez nem érkezett riasztás a tározótól. Helyi forrásaink szerint leginkább a vadnaiak aggódhatnak, ahol a Bán-patak betorkollik a Sajóba.

Amint több információnk lesz a borsodi helyzetről, frissítjük a cikket.