Nyugodt szívvel áthívhatom? Mire figyeljek közben?

Az alábbi kérdéssel fordult szerkesztőségünkhöz "Lesem - az - eget02":

"Tisztelt Nemzeti Négyhu!

Átlagosnak mondható srác vagyok, aki első alkalommal tartana kerti grillpartyt vébémeccsnézéssel összekötve. Átjönnének Sógoromék meg az Öccse (Apumék egész délután nem lesznek itthon). Azon aggódom, hogy lesz-e eső, lemondjam-e? Vgy nyugodt szívvel áthívhatom őket? Nagyon régóta vágyom erre a programra, de nem akarok csalódást se okozni. Eléggé izgulok, jó lenne, ha minden jól menne."

És a válaszunk:

"Kedves Lesem - az - eget02!

Fontos, hogy felelősségteljesen állsz hozzá, és ha szétázás fenyegetné a tervezett mulatságot, akkor kész vagy akár lemondani is róla. Sajnos ma sok fiatal égzengés és villámlás idején is képes volna összehívni a haverokat egy kis szabadtéri meccsnézésre, pedig akár komoly traumák is keletkezhetnek ilyenkor.

Szeretnénk megnyugtatni, hogy ezen a vasárnapon csak a déli országrészben, és leginkább délkeleten várható zápor vagy zivatar. A többi helyen felhős, 22-25 fok lesz, de csapadék nélkül. Úgyhogy mértékkel és felelősséggel, de a tervezett mulatságot szerintünk nyugodtan megtarthatjátok, hacsak nem laktok nagyon délen, vagy pláne teljesen délkeleten. Édesapádéknak azonban ne felejts el előre szólni arról, hogy mit szervezel, és szerintünk kérjed ki egyetértő hozzájárulását mindenképpen!

Üdvözlettel:

A Nemzeti Négyhu Csapata"