Véletlenül 10 millió dollárt keresett a tőzsdén a kezdő bróker

A francia Harouna Traoré még épp csak elkezdett kacérkodni a napi kereskedés gondolatával, és ehhez a Valbury Capital brókerplatformját választotta. Ahogy az ilyen felületeken az megszokott, itt is van lehetőség arra, hogy az ember valós tét nélkül, demo verzióban gyakorolja a tőzsdézést. Miután megtanulta a napi kereskedés alapjait, vette a bátorságot, és múlt nyáron nyitott magának egy valós, 20 ezer eurós számlát. Ezután folytatta a gyakorlást, és azt gondolta, továbbra is a demót használja, így nem aggódott, amikor izmos, 1 millió eurós veszteséget halmozott fel. Aztán kiderült, hogy nagyon is éles a helyzet, de Traoré ahelyett, hogy pánikba esett volna, folytatta a kereskedést, míg végül 10 millió eurós pluszba nem került. Pár nappal később felhívta a Valburyt, hogy elmagyarázza a helyzetet, de a cég állítja, a férfi számos pontos megszegte a szerződést, így a tranzakciók érvénytelennek minősülnek. Traoré nem nyugszik bele a döntésbe, 10 millió dollárra pereli a Valburyt.

(via)