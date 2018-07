A barlangban rekedt thai gyerekek úszni sem tudnak, pedig lehet, hogy búvárkodva kell kiszabadulniuk, mielőtt a víz teljesen ellepi őket

A hét szenzációja, hogy Thaiföldön élve találták meg azt a 12 gyereket és az edzőjüket, akik 9 nappal korábban tűntek el egy barlangban.

A 11-16 éves focisták – akik az elsődleges vizsgálatok szerint legyengültek, de mind jól vannak – a 25 éves edzőjükkel együtt kirándultak a turistalátványosságnak számító, kilométeres földalatti járatairól híres Tham Luang Nang Non barlangban, Chiang Rai tartományban, a mianmari határhoz közel, amikor az esőzésektől a vízfolyás megáradt, és a barlang megtelt vízzel.

A mentőalakulatok bíztak abban, hogy a gyerekeknek sikerült biztonságos helyet találniuk, és igazuk lett, a barlang szájától kb. 4 km-re megtalálták a fiúkat. Videó is készült arról a pillanatról, amikor megtalálták őket:

Ezzel viszont még közel sem ért véget a rémálom: a thai hadsereg szerint ugyanis várhatóan hónapokig, akár 4 hónapig sem tudják a felszínre hozni a gyerekeket, mivel a heves esőzések miatt megnövekedett vízszint apadására ennyi idő kellhet. A csoportnak ezalatt búvárórákat adnak, és naponta ellátják őket tápanyagban dús élelmiszerrel és gyógyszerekkel.

A tartomány kormányzója azt mondta, azt tervezik, hogy elvezetik a vizet a barlangból, és aztán kihozzák őket, de a vízelvezetés egyelőre sikertelen. A barlang vízszintje az esős évszak szeptember-októberig tartó időszakában nem fog apadni, ezért úgy döntöttek: ha addig nem sikerül felszínre hozni a csapatot, búvároktatásban részesítik őket, hogy biztonságosan tudjanak navigálni a barlangrendszer sáros, zavaros vizeiben.

A BBC megírta a gyerekekkel a kapcsolatot elsőként felvevő brit John Volanthen történetét, akit a szintén brit Richard Stantonnal és Robert Harper profi búvárral együtt 3 nappal a srácok eltűnése után a thai hatóságok hívtak az országba segítségül. (Egyébként a világ minden tájáról több mint 1000 ember vesz részt a mentésben.)

Az egyik gyerek apukája köszönetet mond a mentésben részt vevő katonáknak. Fotó: Lillian Suwanrumpha/AFP

A mentési videón hallható, amint két brit férfi elmondja a fiúknak, hogy ők jöttek elsőként, de „sokan jönnek még”. A gyerekek közül valaki azt mondja, nagyon örül, mire egy brit hang azt feleli, hogy „Mi is boldogok vagyunk.” Egy fiú azután azt mondja: „Thank you so much.” Arra a kérdésre, hogy honnan jöttek a búvárok, azt feleik: „England, UK.”

Mint kiderült, a gyerekek a túlélést annak köszönhették, hogy a cseppköveken képződött ivóvizet itták.

A búvárok a merülést a „gnarly” szóval írták le, ami azt jelenti, hogy komplikált és problémás volt. Az útjuk oda és vissza is 3 óráig tartott, ezalatt átmentek egy 1,5 km-es, részben elárasztott, részben nyitott járaton. Ráadásul a megtalálásuk pillanatnyi eufóriája után azonnal felmerült a kérdés: „És most mi legyen?”



Jelenleg éppen világítást, energiaellátást és kommunikációs eszközöket próbálnak telepíteni a barlangban.

Egy boldog rokon mutatja a fotót az életben lévő fiúkról 2018. július 2-án. Fotó: Lillian Suwanrumpha/AFP

A baj az, hogy a monszun idején a jelenleg is tartó esőzés még hevesebbé válhat. „Búvárkodással kihozni őket az utolsó megoldás, de lehet, hogy az egyetlen lehetőség lesz” – mondta a szóvivőjük a BBC-nek.



A legfrissebb hírek szerint a mentésben részt vevők 15 kisméretű egész arcot eltakaró maszkot kértek, vagyis lehet, hogy előkészítik a gyerekek kiterelését az elárasztott járatokon át. Csakhogy a Guardian azt is írja, hogy jelentések szerint egyik gyerek sem tud nemhogy búvárkodni, de még úszni sem. (BBC, Guardian, Reuters)