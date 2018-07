Még a Magyar Nemzeti Bank is szétszedte a magyar köz- és felsőoktatást

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank „180 lépés a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásáért” című, kormányzati felkérésre született jelentése (pdf), ami szerint a sikeres, hosszú távú felzárkózáshoz a versenyképesség célzott javítására van szükség.

A közoktatásról szóló részben azt írják, hogy a nemzetközi tesztek (PISA, TIMSS, PIRLS) eredményei alapján a magyar diákok elsajátítják a kitűzött tananyagokat, de nem tudják a megtanultakat megfelelően alkalmazni a valós életből vett példák esetében, és fontos, hogy a magyar oktatási rendszer hatékonyan csökkentse a diákok társadalmi és gazdasági hátteréből adódó különbségeit.

A fő célok:



a PISA-eredmények minden tantárgyban haladják meg az EU-s átlagot (475 pontról menjenek 490 fölé),



a korai iskolaelhagyás mértéke 12,4 százalékról 6,4 alá csökkenve legyen alacsonyabb a V3 átlagnál,



a közoktatás végére minden diáknak legyen legalább középfokú angol nyelvvizsgája,



és mind rendelkezzen felhasználói szintű digitális képességekkel.



A szükséges alapokat mindenkinek megteremtő alapfokú oktatást 21 pontos javaslattal teremtenék meg:

Alsó tagozaton a képességfejlesztés fokozott előtérbe helyezése

Képességfejlesztésre és gyakorlati tudnivalókra koncentráló új Nemzeti alaptanterv kidolgozása Tanítók számának növelése

Igény esetén alapozó 0. évfolyam bevezetése az általános iskolákban Rendszeres továbbképzések biztosítása a tanároknak (tananyag és oktatási módszertan is) Középiskolai tantárgyi reform végrehajtása: kötelező anyag felülvizsgálata, fakultációk szerepének növelése Középiskolai kötelező közismereti tantárgy bevezetése (alapvető gazdasági, társadalmi, jogi és pszichológiai ismeretek) Kompetencia-alapú középiskolai felvételi tesztek bevezetése

Központilag meghatározott tananyag mellett rugalmasabb tantervek biztosítása Duális képzés erősítése

Képzettség nélküli (korai) iskolaelhagyás csökkentése

Minden tantárgyból lehessen angol nyelven középiskolai felvételizni és érettségizni is Tanítási időn kívüli idegen nyelvű szakkörök, nyelvvizsga-felkészítők állami támogatása, helyszín biztosítása Két- vagy többnyelvű képzés valamennyi magyarországi régióban

Feliratos filmek és sorozatok népszerűsítése

Külföldi csereprogramok támogatása

Külföldi diákok Magyarországon tartása (magyar nyelv tanulásának támogatása, ösztöndíjak) Programozás integrálása a matematika oktatásba

Középiskolai felvételiben a természettudomány és informatika súlyának növelése Digitális tananyagok fejlesztése

Informatikai eszközpark fejlesztése az iskolákban



Mivel a felsőfokú végzettségűek aránya is kisebb, mint a régiós átlag, ezért a felsőoktatásban is megfogalmazták a fő célokat:

A magyar egyetemek nemzetközi elismertségének növekedése érdekében kell egy egyetem, ami befér a TOP50-be, egy olyan, ami befér a TOP100-ba, és két olyan, ami TOP200-as.



A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának meg kell haladnia az EU-átlagot a 25–34 korosztályban (30-ról 40 százalékra kell nőnie).



A felsőoktatásra fordított állami kiadások GDP-arányos szintje is érje el az EU-átlagot, vagyis 0,8-ról 1,3 százalékra kell növelni.



A reál területeken végzettek aránya haladja meg a V3 országok átlagát a 20–29 korosztályban: 12,2/1000 fő → 18,4/1000 fő.



A felsőoktatási célok teljesítésére 16 pontos javaslatot tettek:

A felsőoktatás és vállalatok közötti kapcsolat erősítése

Piaci igények és magántőke becsatornázása az oktatásba

Fokozottabb verseny az intézmények között

Kettős diploma programok támogatása

Angol nyelvű publikációk támogatása (magyar szakfolyóiratok angol fordítása, nemzetközi kutatói együttműködések) A felsőoktatás beiskolázási bázisának szélesítése (iskolai karrierdélutánok szervezése a közoktatásban, angol nyelvű képzések körének bővítése) Kollégiumi férőhelyek számának növelése

Tanulmányi és szociális ösztöndíj-rendszerek bővítése

Külföldi részképzési lehetőségek növelése (nemzetközi ösztöndíjprogramok)

A tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjrendszer erősítése Oktatói pálya vonzóbbá tétele (életpályamodellek bővítése, adminisztratív feladatok kiszervezése) Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése Kötelező természettudományos érettségi (matematikán felül)

Természettudományos tárgyak oktatási színvonalának növelése a közoktatásban Tudatosabb karriertervezés elősegítése a középiskolások körében

Lemorzsolódás csökkentése az egyetemi képzéseken (gyakorlatiasabb tantervek, duális képzés)

Sosem érjük utol Ausztriát

A jelentésben egyéb érdekes adatok is találhatók, ezek közül is kiemelkedik a két grafikon, ami azt mutatja, hogy még reformokkal is csak az osztrák fejlettség 80 százalékát érhetjük el 2028-ra.