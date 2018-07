Orbán Viktort egy kicsit megcsalta az emlékezete, hogy mikorra is ígérte a jó magyar válogatottat

Saját bevallása szerint nagyon lelkes a horvátok világbajnoki döntőbe jutása miatt Orbán Viktor. A kormányfő a Nemzeti Sportnak adott interjút Moszkvában, hiszen mint 1998 óta mindig, most is ott lesz a döntőn.

A miniszterelnök úgy látja, hogy „Miközben a futballban egyre távolodnak a legnagyobb klubok a kisebbektől és igazságtalanul osztják el a pénzeket a nagyok javára, Horvátország ilyen sikerre képes, a horvátok megmutatták, hogy a futballban minden lehetséges.”



Orbán szerint ez reményt ad a magyar focinak is, merthogy „Nagy a lemaradásunk, de nem mozgunk más dimenzióban, senki nem tud olyan okot, olyan érvet mondani, ami lehetetlenné tenné, hogy a magyar futball utolérje a horvátot”. Ami azért erős kijelentés, mert a horvátok nemcsak rendszeresen kint vannak a vébén, de 20 év alatt másodszor jutottak a négy közé.



Aztán így folytatta: „Amióta 2006-ban az MTK akadémiája után másodikként megalapítottam a Puskás Akadémiát, sok keserűség, csalódás ért, de akkor is úgy gondoltam, húsz évet rá kell szánnunk arra, hogy visszakerüljünk a futballban minket megillető helyre.”

Itt viszont mást őriz az internet, Orbán 2007-ben, Felcsúton azt ígérte, hogy az akadémiáknak köszönetően 7-8 éven belül 50 magyar játékos lép pályára rendszeresen top bajnokságokban és jegyezni fogják a válogatottat is.

Orbán most megemlítette azt is, hogy jó klubfutball is kell a jó válogatotthoz. Példaként hozta fel, hogy a régióban a horvátoknál a legerősebb a klubfutball, „a horvát klubokat komolyan kell venni, a Dinamo Zagreb rendszeresen ott van a BL főtábláján, és mellé még gyakran felzárkózik egyik-másik csapat”. Orbán arra nem tért ki, hogy bár valóban figyelemre méltő a Dinamo utánpótlásképzése, de egészen elképesztő korrupciós botrány is kötődik a klubhoz.



Orbán egyébként 2010-ben reális elvárásnak nevezte, hogy négy évvel később ott lesz a magyar válogatott a világbajnokságon.

Most már csak 10 évre vagyunk ettől.