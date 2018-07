Ezt a gyönyörű pávapókot most fedezték fel

Jürgen Otto ausztrál biológus, a néhány miliméteres pávapókok megszállott kutatója sorra fedezi fel az új fajokat. Mi is írtunk róla, amikor egyszerre hét új pávapókfajt írt le részletesen, most pedig két újabbat nevezett el és mutatott be a Peckhamia című pókfolyóiratban.

Az egyik a Maratus unicup, amelynél megfigyelte, hogy udvarlás közben táncot lejt. Ennek ellenére a biológust nem villanyozta fel, amikor tavaly először meglátta. „Először nem tartottam sokra, ugyanis részlegesen színvak vagyok. Aztán felraktam a netre, és elég heves reakciókat váltott ki” - mesélte Jürgen Otto a Guardiannek.

Nem csoda:

Fotó: Jürgen Otto

A másik új fajt már 1994-ben felfedezték, de csak most sikerült befogniuk egy példányt. Ezt Maratus tortusnak nevezték el.