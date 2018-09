A magyar kamaszlányoknál már csak a walesiek és a dánok között volt már több részeg

A 15 éves magyar lányok egyharmada volt már legalább háromszor részeg az életében, derült ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) a felméréséből. A vizsgálat során 36 európai országban vizsgálták a kamaszlányok alkoholfogyasztási szokásait. A felmérés szerint Magyarországnál csak Walesben és Dániában rosszabb a helyzet. Előbbiben a 15 éves lányok 33,6, utóbbiban 37,6 százalékuk volt már kettőnél több alkalommal részeg.

A felmérés szerint leginkább a brit szigeteken és az egykori szocialista országokban jelent problémát a fiatal lányok alkoholizmusa. Wales mellett Skócia és Anglia is az első hatban szerepel, a volt szocialista országokból Magyarországon kívül Litvánia, Észtország, Csehország és Szlovénia is bekerült a top tízbe - még ez utóbbiban is a 15 éves lányok 28,9 százaléka volt már kettőnél többször részeg.

A fiúk körében Magyarországon még drámaibb a helyzet, a felmérés szerint legalább 41,2 százalékuk volt már kettőnél többször részeg az életében. Ezzel a magyar kamaszfiúk listavezetők egész Európában, megelőzve Litvániát és Horvátországot. (Via The Telegraph)