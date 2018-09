Nem börtönzik be Németországban a náci-pedofil szekta Chilében elítélt orvosát

Hartmut Hopp, a Colonia Dignidad nevű szekta helyettes vezetője egy 1997 autusztusában készült felvételen. Fotó: STRINGER/AFP

Mégsem kell börtönbe vonulnia Németországban Hartmut Hoppnak, akit Chilében öt év börtönre ítéltek, és aki az ítélet elől 2011-ben Németországba menekült. Az ügyében eljáró düsseldorfi felsőbb bíróság megváltoztatta az első fokon eljáró krefeldi bíróság ítéletét. Arra hivatkoztak, hogy a chilei hatóságok által megküldött dokumentumok nem bizonyítják minden kétséget kizáróan Hopp bűnösségét.

Hopp a chilei ítélet szerint egy náci pedofil szekta orvosaként gyerekek szexuális zaklatásában volt részes.

Hopp a II. világháború után Dél-Amerikába menekült náci katona, Paul Schäfer Colonia Dignidad nevű szektájának volt az orvosa. A szekta a vádak szerint egyrészt aktív szereplője volt Pinochet diktatúrájának, a birtokukon a rezsim több ellenfelét is megkínozták vagy "eltüntették". Schäfert pedofília miatt ítélték el, mert a szekta szinte rabszolgaként kezelte agymosott tagjait, és rendszeres volt a gyerekek szexuális zaklatása is.

Hoppot a chilei hatóságok a pedofil bűncselekmények elkövetésében találták bűnrészesnek. Németországba menekülése után 2017-ben Krefeldben a bíróság helybenhagyta a chilei bíróság ítéletét, de most a düsseldorfi felsőbb bíróság felülbírálta azt. (Via The Guardian)