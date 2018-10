Továbbperdül a magyar vidék kacsalábon forgó Disneylandje: mégis megkapja Kisvárda a 3,5 milliárdos sportcsarnokot

Fellélegezhet Kisvárda: mégis megkapja a város a 3,5 milliárdos sportcsarnokot. A várost még tavaly év végén ajándékozta meg a létesítménnyel a kormány, az ütemtervnek megfelelően áprilisban ki is írták a kivitelézési tendert, amit nem sokkal azután, hogy Seszták Miklós kiesett a kormányból, indoklás nélkül visszavontak. A Nemzeti Sportközpontok most újra kiírta a pályázatot, vette észre a Napi.hu. Az összeg maradt, a kiírás szerint a 81,5 x 71,9 méteres két emeletes csarnok a stadion mellé kerülne. Elvárás vele szemben, hogy magyar, európai és nemzetközi kupamérkőzések lebonyolítására is alkalmas legyen. Az ajánlatok benyújtási határideje november 14.

Kisvárda olyan sokat profitált abból, hogy Seszták Miklós miniszter lett, hogy azt még felsorolni is nehéz.