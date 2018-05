Feljutott a Kisvárda az NB I-be

Orbán Viktor felcsúti klubja és Tállai András mezőkövesdi focicsapata után végre Seszták Miklós, az eddigi fejlesztési miniszter otthona is megmutatta, mire jó az a rengeteg közpénz: egy kis csapat története során először feljutott az NB I-be.

A Kisvárda FC otthon 1-1-es döntetlent játszott a Szeged 2011-gyel, így két fordulóval az NB II vége előtt biztossá vált a szabolcsi csapat második helye, amivel automatikusan feljutnak.

A városnak hosszú volt az útja az újabb sikerig. Néhány éve még csak 9,5 milliárdos költségvetéssel gazdálkodtak, most meg közel 7 milliárd forint értékben valósulnak meg sportfejlesztések. Kapnak stadiont, ami pár év alatt 120 millióról 2,49 milliárdra drágult, és a közeli fürdőből egy csövön keresztül vezetnek be 65-70 fokos termálvizet, majd 12 fokosra visszahűtik azt, így öntözik a gyepet, hogy télen se maradjon el a játék.

A kisvárdai stadion látványterve

Sőt, Kisvárda valóságos stadion-nagyhatalommá válik: épül egy sima és egy műfüves edzőpálya is, de félmilliárdért egy 65×45 méteres zárt focicsarnok is készül 500 millióból. Műfüves pályákkal, zöldenergiával üzemeltetett fociakadémiát is létrehoznak, és ezek mellé 490 millióból parkoló is épül.

A kézilabda-akadémia 250 millióból fejlődhet, és a csapat 3,5 milliárdért kap új csarnokot: a 16 ezer fős város egy 4500 ülőhelyes arénával lesz gazdagabb.

De a térség ura, Seszták Miklós sajnos nem örülhet teljesen, az új kormányban ugyanis már nem ő lesz a fejlesztési miniszter.

Az már áprilisban eldőlt, hogy a másodosztályú bajnokság győztese az MTK lesz, így Deutsch Tamás klubjának is biztos a feljutása.