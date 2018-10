A miniszterelnök 14 éves lánya is honvédségi géppel repül haza Ciprusról: nincs már itt több becse a közvagyonnak, mint Üzbegisztánban

Az alábbi poszt megjelenése óta a Kormányzati Tájékoztatási Központ tagadta, hogy a miniszterelnök lánya repült volna haza a honvédségi gépen, az Origo pedig azt írta, hogy a gépen nem Orbán Viktor lánya utazott, ahogyan azt Demeter Márta LMP-s képviselő állította, hanem egy ciprusi békefenntartóé, akit meglátogatott a családja a kiküldetésben.

Orbán Viktor miniszterelnök 14 éves lánya, Flóra a Magyar Honvédség Airbus-319-es repülőgépével utazott szeptember elején a ciprusi Pafosz repteréről Budapestre. A Honvédség dokumentumai szerint ez egy kiképző repülés volt, Demeter Márta LMP-s képviselő meg is kérdezte Pintér Sándor belügyminisztert, nem tartja-e aggályosnak, hogy az általa felügyelt szervek által védett miniszterelnök lányát kiképzőrepülésen utaztatja a Magyar Honvédség.

A Magyar Honvédség új Airbusaival korábban Orbán Viktor is utazott, ezek voltak azok a repülők, amikről a kormány többször is tagadta, hogy kormánygépnek vennék őket. A vásárlást a Honvédség intézte, holott a ezek a repülők inkább alkalmasak kormánygépnek, mint honvédségi feladatok elvégzésére. A gyanú később be is igazolódott, a gépeket több kormánytag is használta, elsősorban diplomáciai utazásokhoz. Arról, hogy a Honvédség használta-e ezeket egyáltalán, a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya nem volt hajlandó érdemi tájékoztatást adni. Annyi biztos, hogy míg a kormánytagok ezekkel a gépekkel furikáznak, a magyar katonák továbbra is bérelt géppel járnak Irakba.

Most az egyik honvédségi gépen tűnt fel Orbán Viktor 14 éves lánya egy másik civillel. Nehéz értelmesen megindokolni, hogyan kerül a miniszterelnök kiskorú lánya egy honvédségi gépre egy Pafosz-Budapest kiképzőrepülés során. Azaz persze a miniszterelnök lánya már védett személynek számít, de a hazahozatala ezzel sem indokolható, hiszen akkor nem kiképzőrepülésen szállították volna. És az sem világos, hogy ha védett személy, akkor hogy utazott ki, és hogyan tartózkodott kinn Cipruson. Persze könnyen lehet, hogy kinn nem volt védett személy, aztán hirtelen az lett, hogy hazahozhassák, viszont a kiképzőrepülést ez sem magyarázza. Azaz de: a legvalószínűbb indok, hogy

az Orbán-család magáncélra is használja ezeket a repülőket.

Bizonyos államokban ilyesmiért le szoktak mondani a politikai vezetők, más államokban pedig az ilyesmi teljesen bevettnek számít. Az első csoportba tartozik a legtöbb nyugati demokrácia, a másodikba pedig olyan államok, mint Üzbegisztán, Türkmenisztán, Zimbabwe és persze az olyan abszolút monarchiák, mint Katar vagy Szaúd-Arábia, de náluk ugye teljesen törvényes, hogy a közvagyon és az uralkodó vagyona között nincs különbség.

Magyarország törvényei szerint azonban elvileg még van különbség a közvagyon és az Orbán-család vagyona között, így elvileg az Orbán-család is büntethető lenne, ha a közvagyont a saját céljaikra használnák. Mert ugye a közvagyon, az minden magyar állampolgáré, és - ahogyan a nevéből is látszik - a közös céljaink elérésére kellene felhasználni. Azt pedig nagyon nehéz megindokolni, miért volt minden magyar közös célja, hogy Orbán lányát hazahozzuk Ciprusról.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán bulgáriai magánrepülőzését mentegetve már elmondta, mi fér bele Orbán Viktornak és családjának: amit „a polgári jóízlés és a választópolgárok értékítélete” megenged.

Hogy Orbán Flóra röptetése a polgári jóízlésbe nem fér bele, az egészen biztos. Hogy a választópolgárok értékítélete megengedi-e, az majd kiderül. Ezzel együtt pedig kiderül az is, hogy a nyugati demokráciák közé tartozik-e még az ország, vagy a közvagyon szentsége nem erősebb már nálunk sem, mint Üzbegisztánban.