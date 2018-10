Aprósüteményként etette meg nagyapját az osztálytársaival egy 16 éves lány Kaliforniában

A BuzzFeed szerint a kaliforniai Davis város rendőrsége nyomoz egy 16 éves lány után, aki feltehetően aprósüteménynek készítette el halott nagyapját, majd az édességgel megkínálta az osztálytársait. A gyanú szerint a lány egy társával a hamvakból sütött kicsit keksz szerű, cukrozott süteményt, majd bevittek az iskolájába, ahol többen is ettek belőle. Néhány gyerek tudta, hogy mi van a süteményben, és úgy is megkóstolták, másoknak nem árulták el, hogy pontosan mit fogyasztanak. Egy diák a BuzzFeednek arról beszélt, hogy a furán szürkék voltak a sütemények, de az osztályban így is megették őket. Volt olyan diák, akinek a lányok csak annyit mondtak, hogy ez "különleges" hozzávalóval készült sütemény, amiből azt hitte, hogy marihuánát adtak az édességhez, és nem gondolt rá, hogy egy idős embert kevertek hozzá. Több diák arról számolt be, hogy evés közben olyan érzésük volt, mintha homok lenne a sütiben.