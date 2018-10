A CEU rektorhelyettese szerint a kormánynak nem az oktatással van baja, hanem az egyetem alapítójával, Soros Györggyel

„Most érkeztünk el oda, hogy ki kell mondani: mindaz, ami eddig remény volt, csak illúzió. Ha december 1-ig nem történik semmi, akkor kénytelenek vagyunk Budapest helyett Bécset felajánlani az új diákok számára” - mondta Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Hozzátette, hogy a törvény egyértelműen fogalmaz: felsőoktatási képzést kell folytatnia annak az egyetemnek, amelyik Magyarországra jön, szerinte ezt a CEU meg is tette.

Enyedi Zsolt a CEU rektorhelyettese

Enyedi beszélt arról is, hogy David B. Cornstein amerikai nagykövettől értesültek arról, hogy a kormány nem írja alá a dokumentumot.

Pedig csütörtök délután Cornstein még reménykedett abban, hogy még rendezhető az egyetem ügye.

Enyedi szerint a nagykövet „nagyon sokat tett azért, hogy megpróbálja a két felet közelebb hozni egymáshoz. Ő rendkívül optimista, és azt gondolja, hogy a magyar kormány megérdemli a bizalmat. Mi is reménykedhetünk ebben, de meg kell mondanunk azoknak a diákoknak, akik a CEU-n akarnak tanulni, hogy a jövőben, hol fognak tanulni”. Hozzátette: Bécs egyértelműen azt közölte velük, hogy várják őket.

Arra a kormányzati érvre, hogy a Közép-európai Egyetem Magyarországon marad, csak a CEU megy el, Enyedi elmondta, hogy az utóbbinak ötször annyi fokozatot adó programja van, vagyis ötből négy programot kilőnek. Ráadásul ezek adnak amerikai diplomát.

Szerinte nem az angolszász vagy amerikai oktatással van a probléma, hanem azzal, hogy az egyetem létrehozásában nagy szerepe volt egy személynek, aki a kampány céltáblája lett, és ettől nem tud eltekinteni a kormány.



A rektorhelyettes most úgy látja, hogy talán csak időhúzás volt, amikor a magyar kormány által megbízott küldöttség jóhiszeműen tárgyalt. De elképzelhetőnek tartja azt is, hogy valaki őket is megvezette,

és az első pillanattól kezdve az volt a szándék, hogy „itt álljanak 2018 végén megállapodás nélkül”.

A szentpétervári Európa Egyetem ügyére utalva Egyedi azt is megjegyezte, hogy „ezen a területen még mintha a putyini vezetés is nagyvonalúbb, és civilizáltabb viselkedést tanúsítana”. (ATV)