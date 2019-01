Mától kimondhatjuk, hogy Matolcsy György közpénzt lopott

Bárándy Gergely, az MSZP parlamenti képviselője 2016. május 17-én tett fel azonnali kérdést Matolcsy György MNB-elnöknek, akit viszontválaszában lopással vádolt. Matolcsy erre reagálva beperelte Bárándyt, akitől egymillió forintos sérelmi díjat követelt.

A magyar bíróságok nem a rohammunkáról híresek, így most is bő másfél évig tartott, mire ítélet született. A perben már az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék is arra jutott, hogy Bárándy "tényekből levont következtetést", tehát véleményt fogalmazott meg, és mert vannak olyan ténybeli alapok, amelyek alapján ez levonható, a kijelentése okszerű.