Sokak meglepetésére még mindig nem fulladt ki a túlóratörvény miatt tavaly decemberben kirobbant tüntetéssorozat. Ahogy az ország számos részén, úgy Budapesten is tartottak tüntetést, amin most is több ezren vettek részt.



A szervezők eredetileg azt ígérték, hogy megbénítják a belvárost, utakat és hidakat zárnak le. Ez nem annyira jött be, ehhez nem volt elég erő. Mivel Pest több pontján egyszerre gyülekeztek a tüntetők, és különböző útvonalakon közelítették meg a helyszínt, a korábbi rendezvények látványos vonulása is elmaradt. A Várkert Bazár előtti terület végül így is megtelt. És két fontos kérdés miatt mégis volt súlya a szombati budapesti megmozdulásnak.

Van értelme ennek?

Az egyiket Molnár Tímea civil felszólaló tette föl magának, és válaszolta meg. Arról a problémáról beszélt, ami újra és újra felmerül a rendszerrel elégedetlen polgárokban:

„Mi értelme van ennek az egésznek, ha úgysem változik semmi?”

Erre a válasz Molnár szerint az, hogy amikor nem szólsz, amikor nem szavazol, amikor nem mész ki tüntetni, amikor nem élsz a jogaiddal, az is vélemény, az is egy tett, annak is van jelentése és értelme, sőt következménye is. Attól még, hogy valaki nem tesz semmit, az nem azt jelenti, hogy nincsen a történtekben felelőssége.



„Bármi tölti ki az űrt, ami a tétlenségünkből fakad, az szintén a mi felelősségünk. A csendes többség sokkal inkább csend, mint többség.”

A közöny után, a másik fontos és aktuális kérdés, amit több felszólaló is érintett a félelem problémája volt. Molnár Áron (noÁr) színész, énekest a tétlenség mellett ez húzza fel: „Rohadtul idegesíti, hogy mindenki azt kérdezi tőlem, hogy félek-e.” Utalva ezzel arra, hogy micsoda nonszensz már maga a kérdés is. Egy szabad országban miért is kéne tartania valakinek attól, hogy elmondja a véleményét?

Molnár Áron (noÁr)

Félsz?

A cidrizés és a jelenlét problematikája egy másik felszólalónál még kézzelfoghatóbbá vált. A demonstráción elvileg beszédet mondott volna a Herbál Reality trashellenzéki Youtube-csatorna készítője, aki végül személyesen nem jelent meg, nem vállalta az arcát, csak egy hangüzenetet küldött, ráadásul a hangja is el volt torzítva.

A tinédzser youtuber fenyegetésekről beszélt, amiket azért kapott, mert munkáiban kigúnyolja a miniszterelnököt és pártját.

Az ember már éppen elkezdte volna ingatni a fejét, hogy ez azért mégis túlzás, nem indokolt így berezelni, valaki vagy felszólal vagy nem szólal fel, vagy vállalja névvel és arccal a véleményét vagy maradjon otthon, de ez a inkognitóban lázadás meglehetősen faramuci megoldás, csak aztán fellépett a színpadra Nagy Blanka, és egy pillanat alatt érthetővé vált a kormányellenes nyilvános szerepléstől tartózkodó tinédzser félelme.

Nagy Blanka

Köztudott, hogy Nagy Blankára, miután egy szegedi tüntetésen bajszos fasznak nevezte Áder Jánost, totális össztüzet zúdított a Fidesz. Bayer Zsolt a párt tévéjében egy igazi, kretén, barom állat, szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt, kis prolinak nevezte, Bencsik András egyszerűen útszéli ribanchoz hasonlította. A Pesti Srácokban a szüleinek üzentek, miszerint helyesebb volna, ha végeznének magukkal, a kardjukba dőlnének, mivel egy ménkű buta, vállalhatatlan lényt szabadítottak a hazára. De voltak akik az iskolából való kirúgását követelték, a tanulmányi eredményeivel támadták és így tovább.



Tehát nem csoda, ha egy tizenéves ezek után berezel. Ha valaki már megérezte, hogy Magyarországon ma kockázatos szembe szállni a hatalommal, az éppen a kiskunfélegyházi gimnazista.

De Nagy Blanka nem rezelt be. Ismét felállt a színpadra, és nem vett vissza az arcából. Bayer Zsoltot udvari bolondnak, a miniszterelnököt Mocsok királynak nevezte és azt üzente, hogy nem ő van megijedve, hanem a hatalom retteg az olyan fiataloktól, mint ő.