A honvédelmi miniszter szerint fölösleges pánikolni, mert csak 54-en mondtak fel a Honvéd kórházban

Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint "minden valóságalapot nélkülöző", mi több, "szándékosan megtévesztő, felesleges pánikkeltés" folyik a honvédelmi alkalmazotti jogállás bevezetéséről. Szerinte ugyanis a honvédségnél dolgozók közalkalmazottak "több mint 99 százaléka" elfogadta az új jogállást, amelyből ő elsősorban a többletjuttatásokat, és csak másodsorban a többletkötelezettségeket emelte ki.

A parlament karácsony előtt, a túlóratörvénnyel egyidőben, a botrányos, talán-talán nem teljesen szabályos parlamenti ülésen fogadta el azt a jogszabályt, amely január elsejétől automatikusan a honvédelmi alkalmazotti státuszba terelte a tárca civil munkavállalóit. Ez alapján például a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre” hivatkozva a munkáltató előzetes értesítés nélkül is elrendelheti, hogy a dolgozói bárhol, bármikor „teljesítsen ügyeletet”. Sőt egyes passzusok a katonákra vonatkozó előírásokhoz hasonlóan még a véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadságot is korlátozzák.

Az új jogviszony elfogadásának határideje éjfélkor járt le. Benkő tájékoztatása szerint a Honvéd kórház dolgozói közül 54-en nem írták alá az új jogviszonyt. Köztük van például a koraszülött intenzív osztály osztályvezető főorvosa és egy másik orvos is, emiatt a HVG szerint veszélybe került az osztály működése is. A HM szerint ez se probléma, mert már kinevezték az utódját. A sürgősségi betegellátó centrumból három, a sebészetről egy orvos távozik. A váltásvezető főorvosok nagy többsége meg valószínűleg azért marad, mert számlaadóként nem vonatkozik rájuk az új törvény, nem kell honvédségi alkalmazottá alakulniuk. (Via MTI, Népszava)