Trumpékban felmerült, hogy este, amikor már ivott, nem kéne hagyni nyilatkozni Giulianit

Egyedi eset történt a múlt héten az oroszügyi vizsgálatban: Robert Mueller különleges ügyész legendásan semmiről semmit sem mondó szóvivője a leghatározottabban cáfolta a Buzzfeed értesülését, miszerint bizonyítékuk volna rá, hogy Donald Trump személyesen utasította hazudozásra volt mindenesét, a hatóságokkal most már mindenben együttműködő Michael Cohent annak kongresszusi meghallgatása előtt.

Rudy Giuliani és Donald Trump Fotó: Drew Angerer/AFP

Trump életében tán először joggal hazugozhatott egy újságot. De nem telt el két nap, és már senki sem beszélt erről, mert közben Trump tévéügyvéde, a volt New York-i polgármester, korábban államügyész Rudy Giuliani a rendszeres sajtóturnéi közepette kikotyogta, hogy minden korábbi, ezzel ellentétes állítással szemben Donald Trump bőven az elnökválasztási kampány alatt, egészen megválasztásáig tárgyalt a moszkvai Trump-torony megépítéséről. Ami akkor is rohadt kellemetlen lenne Trumpnak, ha nem éppen az volna a gyanú, hogy kampánystábja összejátszott Oroszországgal, amely bizonyíthatóan elég sok mindent tett azért, hogy Trump legyen az Egyesült Államok elnöke.

Trump ugyanis a kampányában folyamatos szívességeket tett Oroszországnak, kezdve a NATO rendszeres bírálatától egészen addig, hogy a korábban az oroszbarát ukrán elnöknek dolgozó kampányfőnöke kibulizta, hogy a republikánusok programjából húzzák ki a határozott kiállást Ukrajna mellett.

Giuliani hétvégi sajtóturnéja során elismerte, hogy Trump beszélhetett Cohennel annak konresszusi tanuvallomása előtt, ahogy azt is, hogy a tárgyalások a torony megépítéséről egészen a választásig tartottak. A New York Timesnak még azt is elismerte, hogy Trump tudta, hogy Cohen hazudott a meghallgatáson.

Aztán másnap az egészet azzal próbálta elütni, hogy előző napi nyilatkozataiban csak hipotetikusan beszélt. De még ekkor sem állt le, ezután ugyanis arról beszélt a New Yorkernek, hogy hallott felvételeket Trump és Cohen beszélgetéseiről, olyan felvételeket, amikről korábban nem volt szó. Aztán persze ezt is próbálta visszavonni. "Nem kellett volna azt mondanom, hogy felvételek. Nincsenek felvételek" - mondta. Aztán hozzátette, hogy "hát, hallottam felvételeket, de azoknak nincs közük ehhez".

Teljesítményével mindenesetre az AP értesülései szerint sikerült felhergelnie Trumpot, aki három fehér házi forrás szerint is igen frusztrált volt, hogy Giulianinak sikerült vereséget faragnia első PR-győzelmükből. Fel is vetette, hogy talán nem kéne hagyni annyit nyilatkozni. Az AP szerint Trump szövetségesei közül többen is felvetették, hogy legalább este nem szabadna beengedni tévéműsorokba, mert addigra általában már megiszik ezt-azt. Giuliani amúgy tagadja, hogy alkoholproblémái volnának. "Néha iszom egyet vacsorakor. Szeretek inni, ha szivarozom" - mondta erről tavaly májusban a Politicónak. (Via AP)