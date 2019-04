Visszatérhet Bol-dog? Kabalapályázatot hirdet a Magyar Úszó Szövetség

A Magyar Úszó Szövetség nyílt kabalapályázatot hirdet, mely során a jelentkezőknek a magyar úszósport állandó kísérőjét kell megtervezniük. A MÚSZ hétfői közleménye szerint a győztes félmillió forintos jutalmat kap.

Az úszószövetség egyszer már nekifutott egy emlékezetes kabalakeresésnek: 2015-ben a 2017-es budapesti úszó világbajnokságra találták ki az emlékezetes bol-dogot, amit aztán érthetetlen okokból megtagadtak és kidobtak.

Gyárfás Tamás Kazanyban Demcsák Zsuzsával, a FINA egyik fejesével és a kabalakutyával, amit nem ő csinált, Forrás: Magyar Úszószövetség / Facebook

Ha van igazság, akkor Bol-dog most visszatérhet.

A rajzos ötletekkel, tervekkel május 26-án 12 óráig lehet pályázni. A kabalafigurákat a jövőben a magyarországi viadalokon érmes versenyzők vehetik át, illetve a közönség is megvásárolhatja, a bevételt pedig az utánpótlás-nevelésre fordítja a szövetség.

Szegény Bol-Dog itt még szolgálatban volt, a Nemzetközi Úszószövetség küldötteit ijesztgette.

A beérkezett pályamunkákat egy bírálóbizottság értékeli, tagjai között lesz Kovács Ágnes olimpiai bajnok, az úszó Olimpiai Bajnokok Testületének delegáltja, a MÚSZ és sportolói bizottságának képviselője, továbbá kétművész, egyetemi oktató: Koós Pál, egyetemi docens, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézetének Igazgatója és Auth Attila grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékének egyetemi adjunktusa, valamint - a praktikussági és megvalósíthatósági szempontok okán - a korábbi világversenyek kabaláinak gyártásában fontos szerepet vállalt Kéri Kft. képviselője.

A bizottság hat pályaművet választ ki első körben, az alkotóknak ezután egy még részletesebb, mindenre kiterjedő tervet kell benyújtaniuk, miközben online is indul egy közönségszavazás, az itt szerzett első hely egy szavazatot ér a végső bírálási folyamatban. A győztest a Magyar Úszás Napján, június 16-án jelenti be a MÚSZ. A részletes pályázati kiírás megtalálható szövetség honlapján. (via MTI)