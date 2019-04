A Fidesz sikeresen megakadályozta, hogy a XV. kerületi gyerekek idén elmehessenek nyári táborba

"A XV. kerületnek két nyári tábora van, az egyik Balatonvilágoson, a másik Bernecebarátiban. Az önkormányzat tartja fenn a táborokat, a szülőknek néhány ezer forintba kerül a 7 nap. A rászoruló gyerekek, akiknek az iskolai étkezése 50 vagy 100%-ban támogatott, a táborban is ingyen étkeznek, csak a busz költségét kell kifizetniük. Úgy néz ki, hogy idén mindkét tábor elmarad. Azon kívül, hogy hatalmas csalódás a gyerekeknek, hatalmas gond is a szülőknek. Tudjuk, hogy milyen nehéz megoldani a nyári szünet alatt a gyerekek elhelyezését, így plusz 1 vagy 2 hetet kell megoldani családok százainak. A szegényebb családok gyermekeinek még nagyobb érvágás ez, hisz nekik nincs is más lehetőségük eljutni például a Balatonhoz."



Ezt olvasónk, Zsuzsa írta nekünk levélben a XV. kerületből.

Rákérdeztem az önkormányzatnál, hogy igazak-e a hírek. Illetve azt, hogy tényleg azért maradhatnak el a táborok, mert a közgyűlés fideszes képviselői négy független szövetségesükkel karöltve sorozatban egy csomószor leszavazták a költségvetést, hogy ezzel büntessék a kerületet, amiért az időközi polgámester-választáson egy ellenzékire szavazott.

Az önkormányzatnál megerősítették, hogy

"igen, valóban veszélybe került a nyári táborok lebonyolítása (Bernecebarátiban, valamint Siófok/Balatonvilágoson) azzal, hogy a képviselő-testület – a teljes Fidesz-frakció nem szavazatával, valamint négy független képviselő tartózkodásával – eddig ötször utasította el a XV. kerület költségvetési rendeletének megalkotását."

A táboroztatást ez konkrétan azért érinti, mert

"elfogadott költségvetés hiányában a kerület éves szinten 2,5 milliárd forint állami támogatástól esik el, saját forrásaiból gazdálkodik – ez azt jelenti, hogy csak a kötelező önkormányzati feladatok ellátására jut pénz, az önként vállalt feladatokra nem."

Olvasónk azt is megírta, hogy az érintett szülők tudomása szerint a költségvetés körüli tuskodás miatt már a táborok tavaszi felújítása is elmaradt. Ez is igaznak bizonyult, a dolognak ráadásul további jelentősége is van. Az önkormányzat szerint ugyanis éppen ez az egyik oka annak, hogy valószínűleg akkor sem tudnák már megtartani a táborokat, ha hirtelen kerülne pénz a megrendezésükre. A szükséges felújítás híján ugyanis szerintük nem lehetséges az ÁNTSZ-engedély megszerzése. De azért sem valószínű, hogy mentető lenne a helyzet, mert

"a gyerekek táborba buszoztatására közbeszerzést kellene lefolytatni, és az eljárásra már nem áll elegendő idő rendelkezésre."

A két helyszínen tavaly összesen közel 1500 gyerek nyaralt: Bernecebarátiban 1041-en, míg Siófok/Balatonvilágoson 440-en.