Klopp a 0-3 után: Büszke vagyok, jól játszottunk

Saját csapatát és a duplázó Lionel Messit méltatta a meccs után adott nyilatkozatában Jürgen Klopp vezetőedző. A Barcelona 3-0-ra gázolta le a Liverpoolt a Bajnokok Ligája elődöntőjében szerda este Luis Suárez illetve Messi két góljával.

Klopp megállíthatatlannak nevezte Messit, aki attól olyan hatalmas szerinte, hogy kulcsfontosságú pillanatokban képes a legmagasabb szinten teljesíteni. Második, szabadrúgásból szerzett gólja a 600. volt, mióta 14 évvel ezelőtt bemutatkozott a Barcelonában. A német edző szuperlatívuszokban beszélt az ellenfélről, de dicsérte saját csapatát is.

„A második gól védhetetlen volt. Ettől függetlenül tetszett, ahogy védekeztünk az egész csapat ellen, nem mutattunk túlzott tiszteletet, ott voltunk a nyomukban minden pillanatban. Futballoztunk, és tetszett nekem, ahogy csináltuk. Tudtam, hogy Messi világklasszis, most láttam ismét, és nem vagyok túlzottan meglepve.”

A Liverpool húsz meccs után szenvedett ismét vereséget, de a menedzser szerint most játszottak kábe a legjobban az idei Bajnokok Ligája-sorozatban.

„Menedzserként azt kell megítéljem, hogy játszottunk, és azzal én boldog vagyok, sőt büszke is. Talán a legjobb meccsünk volt a tavaly és az idei szezont is beleszámítva. Ahogy védekeztünk, amilyen bátran belementünk a helyzetekbe, és ahogy építkeztünk, mind remek volt. Nem voltunk brilliánsak, de sokszor uraltuk, és irányítottuk is a meccset. Szenvedélyesen és bátran játszottunk, erre lehet építeni. De ők rúgtak hármat, és mi egyet sem.”