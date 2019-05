Szijjártó: Magyarország és Európa érdeke is az eurázsiai szabadkereskedelmi térség

Európának egyértelmű érdeke, hogy újraindítsa az eurázsiai szabadkereskedelmi térség gondolatát, és ez Magyarország nemzetgazdasági érdekeit is szolgálná – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) és a keleti partnerség országai (Moldova, Fehéroroszország, Ukrajna, Örményország, Georgia és Azerbajdzsán), illetve az EU soros elnökségét ellátó Románia külügyminisztereinek találkozója után.

A tanácskozáson elsődlegesen gazdasági, azon belül kereskedelmi és energetikai témák, valamint biztonsági kérdéseket tárgyaltak meg. Szijjártó szerint Európának egyértelműen az az érdeke, hogy a világgazdaság legfontosabb szereplőivel közeli és szoros együttműködést építsen ki, és így egyértelmű érdeke az eurázsiai szabadkereskedelmi térség gondolatának újraindítása. „A szabadkereskedelmi térség létrehozása egyértelműen szolgálná Magyarország nemzetgazdasági érdekeit is” – mondta.

A keleti partnerség 6 országával Magyarország 1300 milliárd forintnyi kereskedelmet bonyolít egy év alatt, ezért minél kevesebb a bürokratikus akadály a kereskedelem útjában, annál jobb – véli Szijjártó, aki szerint az eurázsiai szabadkereskedelmi térség gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, de most, hogy Kínának az Egy övezet, egy út nevű kezdeményezése egyértelműen diktálja a világgazdasági változások tempóját, indokolt, hogy ez a téma újra napirendre kerüljön.

Szijjártó a kezdeményezésről azt mondta: a gazdasági együttműködés szorosabbra fűzéséhez alapvető szükségességű infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor. „Összességében a szabadkereskedelem is érdekünk és az eurázsiai gazdasági együttműködés szorosabbra fűzése is érdekünk” – mondta. A 6 országból hárommal (Ukrajnával, Moldáviával, Georgiával) már folyik a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása, most pedig azt javasolják, hogy ezt bővítsék ki a többi országra is.

A találkozón szó volt a résztvevők közötti energetikai együttműködésről is. Erről Szijjártó azt mondta: Magyarországnak egyértelműen az az érdeke, hogy a déli gázfolyosón annyi gázt szállítsanak az azeriek Délkelet-Európába, hogy azzal számítani lehessen a közép-európai gázellátás tekintetében is.

„Több forgatókönyvvel számolunk a magyar gázbeszerzés diverzifikálása tekintetében, de sajnos ezek közül az egyik lassabban halad, mint a másik, ezért fontos, hogy az azeri gázt is a lehetséges forgatókönyvek között tartsuk” – mondta Szijjártó. Ezért is szorgalmazzák, hogy az EU minden támogatást adjon meg a déli gázfolyosó fejlesztéséhez – mondta. (MTI)