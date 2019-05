Olaszország teljes orbáni fordulatot vehet

Az Európai Bizottság elutasította a 2019-es olasz költségvetést. Ez annyira nem meglepő. Olaszországban most két olyan párt kormányoz, akik egymással teljesen ellentétes költségvetési célokkal kampányoltak:



A nettó populista viccpárt, az Öt Csillag Mozgalom az ország szegényebb, déli részén tarolt a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatával;

Az ország gazdagabb, a szegény délieket kb. migránsként kezelő északi részén pedig a nettó fasiszta, általános adócsökkentéssel kampányoló Liga győzött.

Vagyis a két kormánypárt költségvetési tervei teljes mértékben összeegyeztethetetlenek voltak egymással, csak annak árán sikerült egy költségvetéssé összegyúrni a terveiket, hogy teljesen figyelmen kívül hagyták a gazdasági realitásokat: túltervezett növekedéssel és a nemzetközi hitelek költségeinek alultervezésével.

Az Európai Bizottság épp ezért, hogy a belső ellentmondásai miatt tarthatatlan a költségvetés, így az a teljes eurozóna stabilitását is fenyegeti, visszautasította a tervezetet. Ez valószínűleg egyik olasz kormánypártnak sincs ellenére: mi, magyarok aztán tudhatjuk, hogy az ilyen populista, szélsőjobboldali kormányoknak mindennél nagyobb szüksége van egy ellenségre, aki ellen harcolhatnak. És mi, magyarok azt is tudjuk, hogy erre a szerepre a szélsőjobboldali populisták tökéletesen alkalmasnak tartják "Brüsszelt", ezt a köznép számára már érthetetlenségig elvont fogalmat.

Nem csoda hát, hogy a nagyobbik - de médiamegjelenései alapján kisebbiknek tűnő - kormánypárt vezetője, a miniszterelnök Luigi Di Maio, hol másutt, a Facebookon egyből ebben a szellemben reagált a hírre. "Ez az első olasz költségvetés, amit az EU nem szeret. Nem vagyok meglepve. Ez az első olasz költségvetés, amit Rómában, és nem Brüsszelben írtak!" - közölte, majd egy magyar fülnek nagyon ismerősen hangzó mondattal folytatta: "A jövőben is tisztelettel megmondjuk az EU-nak, hogy mit akarunk csinálni. De tőlük is elvárjuk, hogy mutassanak tiszteletet az olasz emberek és az őket képviselő kormány iránt. Továbbra is a polgáraink jólétéért dolgozunk felemelt fejjel" - írta, a bejegyzést a korszellemnek megfelelően emojikkal zárva: "💪😀🇮🇹"

Ugyanígy szólt a papíron csak a kormány második emberének számító, de Di Maiónál jelentősebb figura, a fasiszta Ligát vezető belügyminiszter, Matteo Salvini is. "Mosolyogva folytatjuk az utunk, ahogy az olaszok kérik tőlünk. Meg vagyunk győződve az igazunkról. #TeamItaly" - írta.

Ugyanakkor Federico Fubini, a Corriere della Sera gazdasági szakírója szerint ezúttal némi hiba csúszhatott a számításba. "Egyrészt az áldozatszerep elég nyilvánvaló alapreakció" - írta, hozzátéve, hogy egy dologgal azonban láthatóan nem számolt az olasz kormány: a piacok reakciójával. "Azt gondolom, hogy ha kicsit megkapargatjuk a felszínt, akkor valójában halálra vannak rémülve, mert egyáltalán nem számoltak a pénzpiacokkal" - írta Fubini. Az olasz költségvetés tervezetére ugyanis nemcsak az EU, hanem ezek is heves elutasítással reagáltak, amely az olasz adósság finanszírozásának felárában nyilvánul meg. Az adósság finanszírozásának árát ugyanis csak részben határozzák meg a kamatok. Nagyobb részben hatnak rá a vélt kockázatok, ezt ugyanis a piacok beárazzák: így most az olasz államadósság finanszírozása sokszorosába kerül a német adósság finanszírozásának, az olasz kockázati felár most már a görögével vetekszik.

Fubini szerint erre egyáltalán nem volt felkészülve a kormány, még Salvininek "sincs rá kész válasza". "Ha nőni fog a nyomás, az már a közvélemény-kutatásokon is látszani fog. Akkor el fogja veszíteni a pókerarcát és majd Soros, vagy valami más vélt összeesküvés ellen fog ágálni" - írta. (Via The Atlantic)