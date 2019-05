A Kúria arra jutott, hogy a köztévé erősebben közvetíti a Fidesz üzenetét, mint a Fidesz, de ezért nem lehet megbüntetni

Május 4-én szombat este, az M4-es csatornán a Ferencváros-Újpest bajnoki meccs félidejében elhelyezett egyperces villámhíradó első híre annyi volt, hogy új kampányvideóval jelentkezett a Fidesz, majd szinte teljesen egészében (igaz hang nélkül, viszont narrálva az üzenetet), le is adták a fideszes kampányvideót.



Ennek a végén még az az üzenet is látszott a híradóban, hogy “támogassuk Orbán Viktor programját”. Íme az egész:

A fideszes kampányfilm leadása miatt a DK-s Czeglédy Csaba, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és egy magánszemély is kifogást nyújtott be a közmédia ellen, ezt elbírálva a Nemzeti választási Bizottság múlt héten elmarasztalta a köztévét, mondván, hogy a kifogásban hivatkozott műsorszám tartalmát tekintve politikai reklámnak minősül, amiben a Fidesz az EP-választásra támogatókat kíván szerezni. “A képi megjelenítés melletti narráció szintén a Fidesz választási üzenetét közvetíti” - írták. Az MTVA ezután felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordult, kérve a határozat megváltoztatását és a kifogások elutasítását.

A Kúria kedden döntést hozott, igazat adott az MTVA-nak, az NVB határozatát megváltoztatta és a híradóval szembeni kifogásokat teljes egészében elutasította.

A döntésben a kulcskérdés az volt, politikai reklámnak minősíthető-e a híradóblokk. A Kúria az indoklásban egyetértett az MTVA-val, akik arra hivatkoztak, hogy politikai reklámnak csak a médiaszolgáltató által érdemben nem szerkesztett műsorszámok minősülnek. Ők viszont azzal, hogy az eredeti hangsáv helyett elnarrálták az üzenetet, illetve meg is vágták a kampányvideót (35 másodpercről 24 másodpercre), eleget tettek a szerkesztési követelménynek.

A Kúria szerint jelen ügyben ez érdemi tartalmi szerkesztésének volt tekinthető, és igaz, hogy változtatások csak még inkább felerősítették a fideszes kampányfilm üzenetét, de ezt már nem lehet számon kérni a köztévén.

Részlet az köztévé egyperces híradójából

A kiegyensúlyozottsági követelményeket ugyanis ebben az esetben - egy egyperces híradó esetében - nem kell vizsgálni, az csak több műsorszám összevetésével vizsgálható.

Parádés az is, hogy az MTVA a saját igaza bizonyítása érdekében azzal példálozott, hogy az RTL Híradó szintén beszámolt a kampányfilmről. Ez az érvelés szintén visszaköszön a Kúria határozatában, megemlítik, hogy az RTL Híradó is hírértékűnek találta a fideszes kampnyvideót. Sőt, a kampányvideó elejét ők is felhasználták.

Igaz, rövidebben, és annak kiegyensúlyozottabb volta a Kúria szerint nem vitatható, ugyanis az RTL Híradó a Momentum ellenzéki párt álláspontjával ütköztette a Fidesz kampányfilmjének üzenetét.

A Kúria azonban nem áll meg itt, szerintük ez a kiegyensúlyozottabb tájékoztatás egy nem egy perces műsorszám keretében könnyebben kivitelezhető, “másrészt ez sem volt teljes körűnek tekinthető, mivel értelmezhető volt egy meghatározott ellenzéki párt (a Momentum) népszerűsítéseként is”.

Végül a Kúria arra jutott, “ha minden jelölő szervezetről, vagy annak programjáról közölt tudósítás, amely szükségszerűen eljuttatja az adott jelölő szervezet üzenetét a választókhoz (és ekként a jelölő szervezetet népszerűsíti) politikai reklám volna, akkor nem volna biztosítható az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerinti demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás intézményrendszere”.

Eredmény: a bíróság az NVB köztévét elmarasztaló határozatát megváltoztatta, és a fideszes kampányvideót bemutató híradóval kapcsolatos összes kifogást elutasította. A végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.