Egyre többen tanítják a Youtube-on, hogyan tartsd a nyelvedet, hogy megváltozzon az arcod formája

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a youtuberek, akik azt állítják, megváltoztatták az arcuk formáját egy mewingnak nevezett technikával. A Youtube-on és az Instagramon terjedő „új egészségügyi őrület” lényege röviden: a nyelvet a szájpadlásnak kell nyomni, ami állítólag segíti a légzést, és csökkenti a szájizomfájdalmakat, illetve segít az állkapocs beállításában meg a felső és alsó fogsor összehangolásában.

A Vice azt írja, ez nem annyira új dolog, „incelfórumokon és az internet hipermaszkulin szegleteiben” egy ideje népszerű, de az utóbbi hónapokban tényleg áttörés történt, több száz videó készült olyan címekkel, mint:

„HOGYAN VÁLTOZOTT MEG AZ ARCCSONTOM STRUKTÚRÁJA MEWINGGAL, V-alakú állkapocsvonal, nincs többé toka”,

„Hogyan lehetsz vonzóbb és egészségesebb helyes nyelvtartással”.

A Youtube adatai szerint 2018. december és idén február között világszerte 255 százalékkal nőtt a mewingvideók száma.

A 22 éves Austin (youtubernevén: Astro Sky) 25 ezer követőnek tanítja a technikát kb. 10 hónapja, itt egy kezdőknek szánt videója:

Állítása szerint 16 évesen kezdett gyakorolni, mivel nem tudott rendesen levegőt venni az orrán át, és azt vette észre, hogy emiatt kezd megnyúlni az arca. Rákeresett a Google-ben, mit tehetne, így talált rá egy brit fogászra, dr. Mike Mew-ra, aki az apja, John Mew után azt vallja, hogy a „megfelelő nyelvtartás” az, ha az ember a nyelvét a szájpadlásának nyomja. Austin szerint ennek köszönhetően változott meg az arca, és ugyan tényleg szögletesebb lett az álla, nehéz lenne bizton állítani, hogy ez a technikájának köszönhető, nem csak simán így öregedett.

A legtöbb mewingvideóban azt taglalják, hogyan kell pontosan csinálni a dolgot, Austin még edzéseket is tart Skype-on. A mewingvideók atyja maga dr. Mew, aki 2012 óta több száz, fogszabályzásról szóló videót töltött fel, és most már mewingos pólókat is árul (de állítása szerint nem ő találta ki a szót, csak a kommentjei között figyelt fel rá):

Dr. Mew-nak az az ellentmondásos álláspontja, hogy „a modern világban nagyon kevés ember használja ki a teljes genetikai potenciált az arca fejlődésében”. Dr. Mew a Vice-nak azt mondta, nem az ő tulajdona az információ a mewingról, annak természetesen ingyenesnek kell lennie, hogy mindenki szabadon használhassa a technikát. Az orvos – aki szerint a probléma részben az, hogy nem rágjuk meg eléggé az ételt, és túl sokszor veszünk levegőt a szánkkal, ami elgyengíti az arcizmainkat – a Timesnak azt mondta:

„Látom az utcán a katasztrofális arcokat, és megszakad a szívem. Végül fiatalabban, kevésbé boldogan és kevésbé vonzón halunk meg, ha nem javítunk az arcszerkezetünkön.”

A férfit a Brit Fogászati Társaság kizárta, állítása szerint a közösségi médiában való tevékenykedése miatt.

A mewingot incelek – vagyis olyan férfiak, akik nem szándékosan élnek cölibátusban, hanem csak nem fekszik le velük senki – is népszerűsítik, pontosabban közülük azok, akik looksmaxingben (magyarul kb. külsőkimaxolás) utaznak, vagyis igyekeznek a lehető legtöbbet javítani a külsejükön mindenféle módszerrel az új ruhák vásárlásától a gyúráson át az arcátalakító műtétekig.

Dr. Uchenna Okoye fogász a Vice-nak azt mondta a technikáról, hogy a józan ész alapján nonszensz, de van benne némi igazság, például segíthet az alvás közben tapasztalt légzéskimaradás ellen. Vannak viszont olyan esetek, amik a növéssel oldódnak meg, ártani mégsem árthat, ellenben az olyan youtuberek tanításával, akik hidrogénkarbonáttal és citrommal fehérítik a fogukat, ami valójában ártalmas lehet. Szerinte a mewing önmagában nem működik, esetleg egy nagyon kis gyereknél, annak viszont nem jutna eszébe mindennap ezt gyakorolni.

Dr. Sarah Tonks plasztikai sebész a Get the Glossnak azt mondta, kétli, hogy a nyelvvel a szájpadlásra mért nyomás elég lenne ahhoz, hogy csontokat mozgasson, de az igaz, hogy a sok izommozgatás növelheti a rágóizmot, ami – nagyon sok gyakorlással és nagyon hosszú távon – egy kicsit szélesebbé teheti az arcot. Jelenleg viszont a mewing egyik fogászati szervezet szerint sem hatásos, nincs elfogadott tudományos alapja – mondta.

A trend következő lépése elkerülhetetlenül az lesz, hogy megjelennek a videók, amik szerint a mewing hülyeség, a legtöbben csak kihasználják, hogy éles állvonaluk van, és azt állítják, hogy a technikától, amiről csak pár nappal korábban hallottak. Illetve már léteznek is ilyen videók: