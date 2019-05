Ingyenes plüss tisztítás

A Bubbles gyermeknap alkalmából „Hozd el a mackód, kitisztítjuk” címmel 2019. május 26-án 10 és 17 óra között ingyenes plüss tisztító akciót szervez, melynek keretében minden elhozott kedvenc után felajánl 100 Ft-ot az UNICEF Magyarország számára.

Sokan nem is sejtik, hogy a plüssök mennyire piszkolódnak, szívják a port, és a bennük élő atkák akár allergiát is okozhatnak. A gyermekek pedig éppen ezekkel a szőrmókokkal alszanak, játszanak és gyakran még szájukba is veszik kedvenceiket. Éppen ezért érdemes időről időre megtisztítanunk kedvenc mackójukat és kiiktatni ezt a bacilusforrást.

A közeledő Gyereknap apropóján most ingyenesen tisztulhatnak meg kedvenc plüsseitek mérettől és mennyiségtől függetlenül. 2019. május 26-án 10 és 17 óra között az összes önkiszolgáló mosodánkban fél óránként mackómosó programokat indítunk, melynek keretében térítésmentesen tisztulhatnak és száradhatnak a kedvenc szőrmókok. A mackók gördülékeny wellnesse érdekében, minden üzletünkben Bubbles hostessek segítenek.

A Bubbles által kezdeményezett akció keretében, nem csak kedvenced lesz makulátlanul tiszta, de míg mackód tisztul, addig te a nehéz sorsú gyermekeken segítesz. Hogyan is?

Sajnos nem minden gyermek él jólétben, biztonságban, egészséges környezetben. Az UNICEF Magyarország a veszélyben lévő gyermekekért küzd és kiemelten foglalkozik a legszegényebb és leghátrányosabb helyzetben lévő gyermekek megsegítésével és életkörülményeik javításával.

A Bubbles minden kimosott plüss után 100 Ft-ot ajánl fel az UNICEF Magyarország számára, támogatva ezzel a gyerekjogi szervezetet és annak tevékenységét.

Hozd el Te is mackód egy jó ügy érdekében!

Az akcióban az ország összes Bubbles mosodája részt vesz.

Az akcióról további információ a www.mackomosas.hu oldalon érhető el.