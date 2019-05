Méregdrágán bérelhető autókat használtak Rogánék és más kormányközeli emberek

Egy négykerékhajtású fekete Audi A6-os száguldott az M7-es autópályán 2009. október 11-én a késő délutáni órákban. Az autó az adott útszakaszra előírt sebességhatárt túllépve, 110 helyett 141 km/h-val hajtott. A rendőrség a gyorshajtást traffipaxszal rögzítette, majd a büntetésről szóló értesítést postázták egy cégnek, az autót ugyanis egy autóbérléssel foglalkozó társaság üzemeltette.

A vállalkozásnál beazonosították az autót használó ügyfelet, majd a cég egyik munkatársa a rendőrségi dokumentumra az ügyfél neve mellé jól láthatóan azt írta, hogy „Rogán Antal”. A Fidesz egyik legismertebb politikusának számító Rogánnak így nem kellett a rendőrségi ügyintézéssel bajlódnia, az ilyen esetekben ugyanis a flottakezelő szokta intézni a bírság megfizetését.

Az autók tartós bérlete egy olyan szolgáltatás, amelyet jellemzően cégek szoktak igénybe venni. Nekik az adózási szabályok miatt megéri ez az egyébként drága megoldás, magánszemélyek azonban sokkal kedvezőbb módon tudnak autóhoz jutni például lízingeléssel. A tartós bérlet ugyanakkor számukra is előnyös lehet, mert így rejtve tudnak maradni, a nevük ugyanis még az autó forgalmijában sem jelenik meg.

Rogán Antal éveken át többször is ezt a megoldást választotta.

A Direkt36 kutatásai szerint Rogán és felesége 2008-tól kezdve több olyan nagyértékű autót is használt, amelyek üzembentartója a Mercarius Flottakezelő Kft. volt. A nyomozásunk során beszerzett dokumentumok - az autókkal kapcsolatos iratok, például számlák - szerint ezek közé tartozott a gyorshajtáson kapott, az Audi csúcsteljesítményű modelljei közé tartozó A6-os, és egy szintén Audi márkájú Q5-ös városi terepjáró is. A politikus a vagyonnyilatkozatába ezeket a kocsikat nem írta be, csak két olyan tartós bérleti konstrukciót tüntetett fel, amelyek az alacsonyabb kategóriájú A3-as Audiról szóltak.

Arról nem sikerült egyértelmű bizonyítékot szerezni, hogy Rogánék pontosan mennyit fizettek ezekért az autókért, megbecsülni pedig nehéz az összeget. Ez ugyanis jelentős mértékben függ az autó felszereltségétől és a bérleti konstrukció részleteitől. A Direkt36 által begyűjtött piaci információk szerint a havi díjak többszázezer forinttal is eltérhetnek egymástól. Például egy Q5-ös esetén - ha egy átlagos bérleti konstrukcióval számolunk -, a bruttó havi díj 250 ezer, de akár 500 ezer forint is lehet. Ráadásul az ilyen tartós autóbérletek indulásánál előfordulhatnak nagyobb egyedi tételek is. Rogán feleségének például a flottakezelő cég 4 millió forintról állított ki számlát a Q5-ös első bérleti díjának egyik részéről.

Az már régóta nyilvánvaló, hogy Rogánék a drága autóbérléstől eltekintve is költséges életmódot folytatnak. A politikus 2009-ben vásárolt lakást egy elegáns II. kerületi lakóparkban, és ekkor a lakásra felvett hitellel együtt 60 millió forintos tartozása volt. 2012 után pedig többször is azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elegáns ruhákban, drága éttermekben jelent meg, a családjával pedig költséges külföldi utazáson vett részt. Eközben Rogán nettó havi fizetése - az Index korábbi részletes számításai szerint – ebben az időszakban, vagyis 2009-2013-ban 595 ezer és 1,27 millió forint között mozgott. A költségek fedezésébe a felesége vélhetően nem nagyon tudott besegíteni, Rogán Cecília a saját bevallása szerint csak 2016-ban – jóval azután, hogy elkezdtek bérelt autókat használni – kezdett dolgozni egy médiaügynökségnél, amelynek egyből a társtulajdonosa is lett.

Más kormányközeli emberek is használták a Mercarius autóit. Egy, a cégtől bérelt Audi S3-assal járt Puskás András, Rogán korábbi alpolgármestere is. A miniszterelnök Facebook-oldalának kezelőjeként ismertté vált Kaminski Fanny, - aki korábban Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó felesége volt - szintén egy Mercariustól bérelt autót, egy Lexus luxusterepjárót használt.

A Mercarius közölte, hogy kérdéseink „üzletileg érzékeny területeket érintenek”, illetve azok megválaszolása nem egyeztethető össze az „adatkezelési alapelvekkel”, ezért elzárkóznak a válaszadástól. Rogántól és a Kaminski számára autót bérlő cégtől nem jött reakció, és nem válaszolt érdemben a többi érintett szereplő sem.

Így nem világos, hogy Rogánék meddig voltak kapcsolatban a céggel, illetve hogy most is használnak-e bérelt autókat. A Mercariusról annyit tudni, hogy az elmúlt években több jelentős állami tendert is elnyert. Milliárdos megbízásokat kapott az MVM-től, a MÁV-tól és a paksi bővítésért felelős állami vállalattól is.

A négymillió forintos részlet

A jelenleg a miniszterelnök kabinetfőnökeként dolgozó Rogán Antal vagyoni helyzetével korábban többször is foglalkoztak az újságírók és az ellenzéki politikusok. Rogán fényűző életstílusa különösen a 2014-es parlamenti választás előtt kapott sok figyelmet. Ekkor nemcsak a II. kerületi lakásáról derültek ki új részletek, hanem arról is, hogy milyen autókat használ.

Rogán Antal és felesége. Forrás: Rogán Antal Facebook

Több ellenzéki politikus 2014 februárjában hívta fel a figyelmet arra, hogy Rogán nem a vagyonnyilatkozatában szereplő Audi A3-sal, hanem egy A6-os kombival közlekedik. Rogán azt állította, hogy a 2011 óta tartós bérletben használt A3-as sebességváltója elromlott, és a tulajdonos – „az ország egyik legnagyobb flottakezelő cége” – a javítás idejére egy csereautót biztosított a számára. Később azonban kiderült, hogy Rogán máskor is ezt az autót használta. A politikus erre azt válaszolta, hogy többször is ugyanezt a csereautót kapta a flottakezelőtől.



Bár az akkori cikkek nem említették, de az A6-os üzembentartója a Mercarius Flottakezelő Kft. volt. Az ATV által közölt egyik képen az autó rendszámtábláján a flottakezelő cég nevét és jellegzetes emblémáját is ki lehetett venni.

A Direkt36-nak több, a Mercarius működését ismerő forrás is azt mondta, hogy Rogán és a felesége mercariusos autókat használt. Erre utal az is, hogy a flottakezelő 2008. november 17-én egy 4 millió forintos számlát állított ki Rogán-Gaál Cecília nevére. A dokumentum szerint ez egy Audi Q5-ös terepjáró első bérleti díjának a második részlete volt. A tartós bérleti konstrukciókban bevett gyakorlatnak számít, hogy az indulásnál nagyobb összeget kell fizetnie az ügyfélnek. Általában az autó értékének 20-50 százalékát szokták előlegként elkérni azért, hogy ha az autót az ügyfél végül mégse venné át, akkor a flottakezelőnek ne legyen túl nagy vesztesége. De az előlegnek jelentősége van a havi díj szempontjából is, hiszen ha az ügyfél az indulásnál egyből befizet egy magasabb összeget, akkor az autó későbbi havi díjai alacsonyabbak lesznek.

Számla 4 millió forintról Rogán feleségének kiállítva. (A kisatírozott részen személyes adatok találhatók.) Fotó: Direkt36

Már évekkel korábban terjedtek olyan – akkor még nem bizonyított - információk, amelyek szerint Rogánék egy Q5-öst használtak. Például erre utalt egy 2013-ban a Facebookon terjedő montázs is, amely Rogánt ábrázolta a Louis Vuitton táskájával együtt. A kép a politikus több állítólagos költséges kiadását is felsorolta, például egy 18 millió forintot érő Q5-öst „full extrákkal”. A képet a Bajnai Gordont támogató Milla is megosztotta, mire Rogán erre reagálva akkor azt közölte, hogy az ellenzék akkor egyik befolyásos politikusának számító Bajnai negatív kampányt indított ellene, amelynek a töredéke sem igaz.



A Direkt36 által megkérdezett, flottakezeléssel foglalkozó szakemberek azt állították, hogy az autó felszereltsége és a bérleti szerződés ismerete nélkül nem lehet megbecsülni, hogy mennyibe kerülhettek a Rogánék által használt autók. Egy Q5-ös alapára ugyanis jelenleg 12,8 millió forintról indul, de a felszereltségtől függően elérheti a 30 milliót is. Ez értelemszerűen befolyásolja a havi bérleti díjat, ami ezen kívül függ még a bérleti időszak hosszától, az előleg mértékétől, illetve attól is, hogy évente hány kilométert használják az autót.

Rogánék annak ellenére választották ezt a konstrukciót, hogy a tartós bérlet az egyik legdrágább megoldás a magánszemélyek számára. Ezt a teljes körű szervízelést és karbantartást garantáló szolgáltatást ugyanis cégek számára találták ki, hogy a vállalkozásoknak ne kelljen ilyen tennivalókkal bajlódniuk. A cégeknek emellett ez anyagilag is megérheti, mert a bérleti díj áfájának egy részét le tudják írni adójukból.

Rendőrségi értesítés a Rogán által használt autó gyorshajtásáról Fotó: Direkt36

A magánszemélyek azonban az áfát nem tudják elszámolni. Számukra kifizetődőbb a lízingelés, ennek a konstrukciónak a végén ugyanis az övék lesz az autó. A Direkt36 által megkérdezett, a téma politikai érzékenysége miatt névtelenéget kérő autópiaci szakértők ezért értelmetlennek nevezték, hogy egy magánember bármilyen cég bevonása nélkül a tartós bérlet mellett döntsön.



Festmények mellett autót is béreltek

Más, Rogánhoz közel álló politikai szereplők is használtak mercariusos autókat. Ilyen volt például Puskás András, az V. kerületi korábbi alpolgármestere, aki jelenleg az állami tulajdonú Budapest Bank vezérigazgató-helyettese. Rogán és Puskás szoros kapcsolatot ápol egymással: éveken át együtt vezették az V. kerületet, és mindketten a Pasa Parkban vettek lakást, ráadásul a feleségeik közösen is vásároltak egy harmadik lakást a lakóparkban.

Puskás András korábbi V. kerületi alpolgármester

Puskás egy mercariusos Audi S3-ast vezetett, ami az A3-as sportváltozata. Ez azokból a hivatalos kárbejelentő lapokból derült ki, amelyek arról szólnak, hogy milyen kisebb közlekedési balesetek történtek az autóval 2009-ben, miközben Puskás ült a volán mögött. A politikus vagyonnyilatkozataiban is egy S3-ast tüntetett fel, és ott jelezte is, hogy azt tartós bérlet formájában használta 2007 óta. Az autót 2012-ben végül meg is vásárolta.



Puskást telefonon sikerült elérni, de ő csak annyit mondott, hogy jelenlegi munkahelye, a Budapest Bank fog válaszolni. Ők viszont a részletes kérdéseinkre később mindössze annyit közöltek, hogy „Puskás úr ezúton jelzi, hogy nem kívánja azokat kommentálni”.

A birtokunkba került dokumentumokban felbukkant egy másik, a belvárosi önkormányzathoz köthető, a nyilvánosság számára valószínűleg ismeretlen figura, Molnár Gergely is. Molnár Rogán polgármestersége idején közbiztonsági referens volt az V. kerületnél, és az önkormányzat egyik mélygarázsépítő cégénél töltött be felügyelőbizottsági posztot. Jelenleg pedig ő vezeti az önkormányzat közterület-felügyeletét. A flottakezelő-cég 2008 decemberében egy számlát állított ki Molnár nevére, ami egy Audi S3-as aktuális havi bérletéről szólt. A fizetendő összeg pedig áfával együtt 252 ezer forint volt.

Molnár a Direkt36 megkeresésére csak az önkormányzati pozícióira vonatkozó kérdéseinkre volt hajlandó válaszolni. Közölte, hogy az autóbérléssel kapcsolatos kérdésekre az önkormányzat sajtóosztálya fog válaszolni, tőlük azonban végül csak annyi választ kaptunk, hogy „az érintett személy hozzájárulása nélkül nem áll módunkban rá vonatkozó adatokat közölni”.

A flottakezelő autóinak használói között feltűnt Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó korábbi felesége, Kaminski Fanny is, aki dolgozott Rogán és Orbán Viktor sajtóstábjában is.

A bérlés ebben az esetben egy Brand Lab Kft. nevű cégen keresztül történt. A kft. korábban azzal került be a hírekbe, hogy festményeket kölcsönzött a Szépművészeti Múzeumtól, amelyek végül egy olyan belvárosi lakásba kerültek, amelyet a miniszterelnök főtanácsadója, Habony Árpád is használt. A cég egyik tulajdonosa korábban Habony húga volt, majd a vállalkozást Jáksó László rádiós és tévés műsorvezető vette meg korábbi élettársával Halkó Gabriellával közösen. (A Habony Árpáddal jó kapcsolatot ápoló műsorvezető később kiszállt a cégből.)

Kaminski Fanny Fotó: Halász Júlia

A Brand Lab egy 2009 szeptemberi szerződés szerint egy Lexus RX450h típusú terepjárót bérelt a flottakezelőtől havi 368 ezer forint plusz áfáért. A szerződés szerint az autó extrái közé tartozott a kvarcfehér gyöngyház fényezés, az utastérben pedig a vajszínű bőr. Amikor az egyik parkolócég az autó büntetése miatt 2009 decemberében a flottakezelőhöz fordult, ott az erről szóló értesítésen a Brand Lab Kft. mellett Kaminski Fanny nevét is feltüntették ügyfélként. A miniszerelnök Facebook-oldalának kezelőjeként ismertté vált Kaminski Habony felesége volt korábban, és dolgozott Rogán mellett is. Az autó 13 835 forintos parkolási bírságát a flottakezelő fizette ki, majd tovább hárította azt a Brand Lab felé.



Állami tenderek hátán

A Mercarius Flottakezelő egy 1996-ban létrehozott családi vállalkozásból nőtte ki magát jelentős piaci szereplővé. Az eredetileg Ágo-Stone Kft. nevet viselő cég azt követően indult látványosabb növekedésnek, hogy a tulajdonosai között 2011-ben megjelent egy új szereplő. Ez az SCF Partners Hungary Kft. volt, amely előbb 40 százalékos részesedést szerzett, majd 2016-ban teljesen felvásárolta a céget. Az SCF-nek jelenleg két tulajdonosa van, az egyik a Mercariust irányító Koleszár Róbert, a másik pedig Szűcs László, aki a LinkedIn profilja szerint annál a gázkereskedő MET-csoportnál töltött be vezető pozíciókat, amely korábban egy ellentmondásos állami ügylet főszereplője volt.

A Mercarius az elmúlt években több komoly állami tendert is megnyert. 2012-ben az MVM-csoport pályázatán győzött. A MÁV-val 2017 júliusában 13,8 milliárd, a paksi bővítésért felelős állami céggel, a Paks II. Zrt-vel 2017 decemberében pedig 810 millió forint összegű keretszerződést kötöttek. A 24.hu ezt követően írta meg, hogy az orosz Sberbank jelzálogjának köszönhetően a cég orosz ellenőrzés alatt áll. A Direkt36 pedig arról írt, hogy az új paksi blokkok megépítésével megbízott Roszatom is a Mercariustól bérelhet autókat. Tavaly novemberben győztek a közúthálózat fenntartásával foglalkozó, állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3,2 milliárdos közbeszerzésén is.

Az állami megrendeléseknek köszönhetőn a cég az elmúlt években az ötszörösére nőtt. Míg 2011-ben 897 millió forint volt az árbevétele, ez az összeg 2017-re 4,5 milliárd forintra emelkedett. A Mercariust is a tagjai között tudó Magyar Lízingszövetség a honlapján azt írja a cégről, hogy a „legjelentősebb vevői az energia-, olaj- és gázipar, gyógyszeripar, információ technológiai iparági szereplők, ezen belül is az utóbbi években súlyponteltolódás figyelhető meg az államháztartási szféra irányába.”

A cégnyilvántartási adatok gyűjtéséhez az Opten szolgáltatását használtuk.