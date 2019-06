Puzsér Róbert nem indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson

A leginkább heves kirohanásairól ismert Facebook-közíró az oldalán jelentette be, hogy nem indul a főpolgármester-jelöltségért zajló ellenzéki előválasztáson. Mint írja, a részvétele egyik feltétele az volt, hogy a 'balliberális tömb korrekt módon' osztozzon a kerületi jelöltségekért. Ám az EP-választás után a Puzsér jelöltségét támogató Jobbik és LMP támogatása összeomlott, a hirtelen megerősödő Momentum és DK, valamint az MSZP pedig szerinte nem korrekt módon járna el.

Mert miközben az MSZP-Párbeszéd a kerületek felében állíthat jelöltet, addig a Jobbik és az LMP egyik kerületben sem tehetne ilyet.

Puzsér azt is kifogásolja, hogy fél év alatt sem sikerült kialakítani egy közös minimum programot a pártokkal.

„A DK és az MSZP a május 26-ai eredmények ismeretében úgy tárgyal, hogy az Orbán Viktor elismerését is elnyerné. Orbán a komplett ellenzéket aprózza fel és szorítja ki ugyanazzal a kíméletlenséggel, amellyel Gyurcsány az ellenzék erőtlenebb szereplőit. Ez kétségtelenül hatékony érdekérvényesítés, csak ne pózolna azzal a balliberális tömb, hogy ők a „demokratikus oldal”.” – írja még Puzsér, aki arról is beszél, hogy nehezen megy az előválasztás online rendszerének kialakítása is.

Mint írja, ha ezek a fentiek nem változnak, akkor ebben a bohózatban nem vesz részt. Szerinte övé a legjobb program, és

az ellenzéket daráló ellenzéknek kellemes előválasztást kívánok! Októberben találkozunk.

A közvélemény-kutatásokon rendre hátul záró Puzsér amúgy nem most jelentette be először, hogy kiszáll az előválasztásból.