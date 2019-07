A szlovák államfő Zuzana Caputová Áder Jánossal közös sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy hisz a liberális demokráciában és nem Soros György ügynöke

A Sándor-palotán tartott közös sajtótájékoztatót Áder János magyar köztársasági elnök és Zuzana Caputová szlovák államfő.

Az a liberális demokrácia, amely mindenkinek garantálja a jogegyenlőséget, a kisebbségek védelmének is a leghatékonyabb eszköze



- mondta Caputova, aki kitért arra is, hogy a visegrádi négyek együttműködésének akkor lehet értelme, ha nem elégednek meg regionális érdekek védelmével, hanem megjelenítenek olyan értékeket is, mint a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság. Azért is fontos ez, hogy

„ne úgy tekintsenek ránk, mint akik az Európai Uniót meggyengítik, illetve bomlasztják”

- mondta. A szlovák köztársasági elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió vezetői közül első alkalommal nem kerül ki senki a visegrádi országokból.

Zuzana Caputová közölte, délután Orbán Viktor miniszterelnökkel folytat tárgyalásokat, majd fejet hajt Göncz Árpád egykori köztársasági elnök sírja előtt. A volt államfőről azt mondta, olyan ember volt, aki megtestesítette a szabadság és a demokrácia értékeit.



Zuzana Caputová újságírói kérdésre hazugságnak nevezte azokat a magyar sajtóban megjelent állításokat, hogy Soros György ügynöke lenne.