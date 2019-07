Valami történt ezeknek az embereknek az agyával

Az Egyesült Államok havannai nagykövetsége. Fotó: Yamil Lage / AFP

Nem képzelegnek azok az amerikai diplomaták és családtagjaik, akik 2016-18 között kubai kiküldetésük során különös tünetekre kezdtek panaszkodni. Voltak, akik egyensúlyzavarokra, szédülésre kezdtek panaszkodni, mások szemrángásokra, megint mások szorongásra és ködös tudatra.

Az egész nagyon rejtélyes volt, és maradt a mai napig. Csak találgatások jelentek meg a sajtóban, amiket hivatalosan nem erősített meg az amerikai kormány. Ezek szerint a diplomaták valamilyen akusztikus támadás áldozatául eshettek - az amerikaiak mellett a közeli kanadai nagykövetség 14 diplomatája is észlelte a tüneteket.

Az amerikai külügyminisztérium felkérésére az érintettek kivizsgálásra mentek a Pennsylvania Egyetem Agytrauma Központjába, ahol valamennyiüket MRI-vel vizsgálták. A 44 áldozat leleteit aztán összevetették egy 48 fős kontrollcsoport mintáival. A kutatók a most az Amerikai Orvosi Szövetség folyóiratában közölt tanulmányukban arra jutottak, hogy az áldozatok bizonyíthatóan agykárosodást szenvedtek, az MRI-szkennek szignifikáns eltérést mutattak a kontrollcsoport mintáitól.

"Valami történ ezeknek az embereknek az agyával" - nyilatkozta Ragini Verma, a tanulmány társszerzője az AFP-nek. "Nem képzelgés. Csak annyit mondhatok, hogy valami áll mögötte" - mondta, hozzátéve, hogy az elváltozásokat bizonyosan nem korábban fennálló betegség okozta, mert arra direkt szűrtek.

Az amerikai diplomaták először 2016 végén jelezték, hogy valami baj van. A külügy 2017 közepe óta küldi az áldozatokat a Pennsylvania Egyetemre vizsgálatokra. Az amerikaiak végül 2017 szeptemberében kivonta diplomatái javát Havannából, idén januárban Kanada is így döntött.

Kuba, ami a kezdetektől tagadja, hogy bármi felelőssége lenne a történtekben, az új vizsgálati eredményekre is hevesen reagált. Mitchell Valdes-Sosa, a kubai Neurológiai Központ igazgatója szerint például az amerikai kutatók tanulmánya "nem alkalmas semmiféle tudományos következtetés levonására, például szerinte a tanulmány nem bizonyítja, hogy kubai tartózkodásuk során szenvedtek volna sérüléseket az amerikaiak.

A tanulmány amúgy nem is vállalkozott a sérülések okainak felderítésére, azokról semmit sem állít. Mindössze annyit rögzített, hogy, bár voltak ilyen felvetések is, a diplomaták panaszai nem pszichoszomatikusak, vagyis nem képzelegnek, tényleg történt valami velük. Vagyis Valdes-Sosa olyasmit tagadott zsigerből, amivel éppen nem vádolták. A kubai külügyminisztérium amerikai ügyekért felelős tisztviselője, Johana Tablada még ennél is tovább ment, szerinte "arra sincs bizonyíték, hogy bármilyen támadás történt volna".

A rejtélyes megbetegedések okáról semmi biztosat nem tudunk. Hivatalosan senki sem mond semmit, nem hivatalosan a legelterjedtebb elmélet szerint valamilyen akusztikus, vagy szónikus fegyverrel zaklathatták a követség dolgozóit, de felmerült a tömegpszichózis is - ezt cáfolja a most közölt tanulmány, mely bizonyította, hogy igenis szenvedtek károsodást a diplomaták -, illetve az is, hogy talán csak tücskök zavarták össze az amerikaiak agyát.

Az incidens mindenesetre komoly törést okozott Kuba és az Egyesült Államok lassan oldódó kapcsolatában.