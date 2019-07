Tömegverekedés volt a Fezen fesztiválon

A police.hu azt írja, vasárnap hajnali 3 órakor bejelentés érkezett arról, hogy a székesfehérvári Takarodó úton megrendezett Fezen fesztiválon többen összeverekedtek.

A kiérkező rendőrök a helyszínen több személyt igazoltattak, és megállapították, hogy egy 31 éves székesfehérvári férfi egy vitában késsel fenyegetőzött, ezért vele szemben garázdaság gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében még tart az adatgyűjtés és a tanúk felkutatása, kihallgatása.

Az Indexnek egy olvasó így írt a történtekről: „Majd fél 4 tájékán a sátor végébe egyik pillanatról a másikra összetömörültek a biztonsági szolgálat emberei, 20-25 fő minimum. Kirántottak egy gyereket, ütni vágni kezdték, majd pedig jöttek be tömegestül egy másikért. Azt is kirángatták, a sátoron kívül brutális verekedés kezdődött. Ekkor nem voltak a közelben rendőrök, pedig korábban láttam többet is a helyszínen. Az egyik srác próbált elfutni, 100-150 méter után elesett, azonnal körbe állta 8-10 security pólós, és rúgták ahol érték. Jött kettő újabb szekuritis, akik a közelben levő dohánybolt kordonját felkapva futottak, és próbálták rádobni az amúgy is földön fekvő srácra.”

Közönség a Fish! együttes koncertjén a 23. Fehérvári Zenei Napokon (Fezen) 2019. július 24-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A fesztivál a Facebookon azt írta: „Elképedve állunk a tegnap hajnali események előtt. Sajnos a hajnali órákban kb. 15-20 fő, viselkedni nem tudó látogatónk összeverekedett a fesztivál területén. Szerencsére, eddigi információnk szerint, komolyabb személyi sérülés nem történt, jelenleg zajlanak a rendőrségi meghallgatások. Amint megkaptuk a hivatalos állásfoglalást, közzétesszük. A rendőrség kollégáival közösen döntöttünk úgy, hogy leállítjuk a rendezvényt, a közönségünk maradéktalan biztonsága érdekében. További hivatalos közleményt akkor tudunk kiadni, ha megismertük a rendőrségi jegyzőkönyvek tartalmát.”