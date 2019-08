Csak májusban nyolcvanmillióért vett magának washingtoni lobbistákat a kormány

Trump egyik kedvenc tévés beszélő feje, Tucker Carlson Magyarországgal példálózik Fotó: Screenshot

Százhatvanezer dollárért, vagyis ~47 millió forintért szerződött hat hónapra május 1-én a Policy Impact Strategic Communications nevű amerikai lobbicéggel a magyar kormány, írja a Népszava. A cég ennek fejében tanácsokkal látja majd el a washingtoni magyar nagykövetséget arról, hogy hogyan lehetne javítani a két ország kapcsolatát, egyben koordinálná a magyar kormányzat amerikai médiamegjelenéseit is.

Szijjártó Péter (jobbra) Tucker Carlsonnal, Donald Trump egyik kedvenc tévésével, akivel az elnök gyakran telefonálgat is. Fotó: Screenshot

A Policy Impact egy ideje már dolgozik a kormánynak, februárban ők szervezték le, hogy Szijjártó Péter Donald Trump egyik kedvenc Fox Newsos műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak adhasson interjút.

Egy héttel később a kormány a Greenbert Traurig floridai ügyvédi irodát is leszerződtette százezer dollárért (30 millió forint). Az ügyvédi iroda aztán havi 3500 dollárért még egy külső vállalkozót, a Triconsultanst is bevonta. Ez utóbbi Kazahsztán érdekében is lobbizik, és egykor itt dolgozott Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester, Donald Trump ügyvédje.