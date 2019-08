Handó szerint „nyilvánvaló”, hogy nem kell felmenteni a bírótársait törvénytelenül listázó törvényszéki elnököt, akit néhány hónapja ő nevezett ki

Tegnap írtunk róla, hogy 3 millió forintos adatvédelmi bírságot kapott a Budapest Környéki Törvényszék, mert Gerber Tamás elnök törvénytelen listát készített 51 bírótársáról.

Mára kiderült, hogy az ország más részein is hasonló módon próbáltak rávenni bírákat, hogy lépjenek ki a Magyar Bírói Egyesült nevű érdekvédelmi szervezetből.

Voltak bírák, akik engedtek a nyomásnak, és ki is léptek az egyesületből.

Az Országos Bírósági Hivatal szerint a listázás miatt azonnal vizsgálat indult, és Handó Tünde OBH elnök „fegyelmi jogkörével élt”, de azt nem akarták megmondani, hogy ez milyen szankciót jelent, ha bármilyet.

A Budapest Környéki Törvényszék elfogadja a három millió bírságot, de azt nem árulták el, hogy a pénzt a jogsértést elkövető Gerber Tamás fizeti-e ki, vagy az a BKT költségvetését terheli.

Gerber Tamás nem mond le, és az OBH szerint sem kell felmenteni a törvénysértés miatt.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke az ügyben - annak megtörténtét követően - haladéktalanul vizsgálatot rendelt el és fegyelmi jogkörével élt.



- többek között ezt írta a 444 kérdéseire az igazságszolgáltatást irányító Országos Bírósági Hivatal (OBH), miután tegnap megírtuk, hogy személyes adataik kiszivárogtatásával 51 bíróra próbáltak nyomást gyakorolni a Budapest Környéki Törvényszéken, és a személyes adatokkal történt visszaélés miatt a NAIH 3 millió forintos bírságot szabott ki.

Hogy pontosan mit jelent, hogy Handó Tünde OBH elnök a fegyelmi jogkörével élt, az ismételt kérdésünkre sem árulta el a hivatal.

A fegyelmi ügyben hozott döntésről - mivel az a törvény szerint nem nyilvános - nem áll módunkban további tájékoztatást adni



- írta a 444-nek az OBH.

Egyes értelmezések szerint a bírótársait törvénytelenül listázó törvényszéki elnök, Gerber Tamás a legenyhébb szankciót, írásbeli figyelmeztetést kaphatott Handótól, mások arról beszéltek, hogy a „fegyelmi jogkörével élt” kifejezés azt is jelentheti, hogy semmilyen büntetést nem kapott a főbíró, aki miatt milliókra bírságolta a Budapest Környéki Törvényszéket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAHI).

A Budapest Környéki Törvényszéken februárban tartott rendkívüli vezetői értekezleten Gerber Tamás törvényszéki elnök annak az 51 bírának a nevét és adószámát osztotta szét, akik tagjai a Magyar Bírói Egyesült (MABIE) nevű érdekvédelmi szervezet Pest Megyei Alapszervezetének. A NAIH vizsgálati anyagában az szerepel, hogy Gerber azt közölte az értekezlet résztvevőivel: ő maga nemrég kilépett a MAIBE-ből, és azt kérte a megjelent vezetőktől, hogy beszéljenek a törvényszék és a járásbíróságok bíráival, hogy azok is fontolják meg a kilépést. Gerbert alig több, mint egy hónappal listázás előtt nevezte ki a Budapest Környéki Törvényszék élére Handó Tünde, a MABIE tagok listázása illetve a nyomásgyakorlás azért problémás, mert az érdekvédelmi szervezet korábban nyílt konfliktusba került a Handó vezette OBH-val.



Gerber saját állítása szerint ő csak azért listázta ki a MABIE tagjait, mert több kollégája azzal kereste meg, hogy már nem is tudják tagjai-e az érdekvédelmi szervezeteknek, és nekik akart segíteni. Szerinte szó sem volt arról, hogy bárki nyomást akart volna gyakorolni a bírákra, hogy lépjenek ki a MABIE-ből.



Ha Gerber ebben az ügyben igazat mond, akkor viszont érdekes egybeesés, hogy az értekezletet követően a listán szereplő bírák közül néhányan kiléptek az érdekvédelmi szervezetből, éppen úgy, ahogy Gerber saját bevallása szerint NEM javasolta nekik.

Tudunk arról, hogy a történtek után többen kiléptek az Egyesületből. Egyes vezetők hirtelen úgy látták, hogy a MABIE tagság nem összeegyeztethető a beosztásukkal, miközben korábban, az OBH-val kialakult konfliktus előtt senkinek sem volt ilyen problémája

- ezt Oltai Judit, a MABIE elnöke mondta a 444-nek.

Gerber védekezésével kapcsolatban, - hogy őt kollégái kérték meg, hogy nézzen utána tagok-e a MABIE-ben, és csak ezét készítette majd osztotta ki a listát - Oltai Judit azt mondta, hogy a MABIE tagjainak minden hónapban a bérjegyzékükön látják, hogy levonják tőlük az egyesületi tagdíjat. Ennek alapján nem tűnik kimondottan életszerűnek a törvényszéki elnök története, amit a NAIH vizsgálata is kétkedve fogadott.

Oltai Judit arról is beszélt, hogy nem csak a Budapest Környéki Törvényszékről, hanem más bíróságokról is kaptak jelzést hasonló nyomásgyakorlásról, és máshol is történtek kilépések. Azt mondta, hogy a történtek után összességében a tagok kevesebb, mint 4 százaléka távozott, miközben a megkülönböztetett figyelemnek köszönhetően ennél több új tag lépett be a Magyar Bírói Egyesületbe. Oltai Judit elmondása alapján elég félrevezető az is, amit az OBH most az ügyben lefolytatott vizsgálatról állít.

Mi semmilyen vizsgálati eredményről nem kaptunk hivatalos tájékoztatást, csak az OBH egyik főosztályvezetője írt nekünk, lényegében azt, hogy nem történt semmi, komoly, hogy senki sem ért sérelem az adataik szándékos kiszivárogtatása miatt.

- mondta. A MABIE egyébként ma honlapján tette közzé az OBH nekük küldött márciusi válaszát. Ebben szó szerint az szerepel, hogy

„az eset összes körülményeiből következően megállapítható, hogy a fenti adatoknak a bírósági vezetőkkel történt megismertetése nem járt kockázattal az érintettek jogainak érvényesítésére.”

Az OBH most nyilvánosságra került márciusi szövegéből egyértelműen kiderül, hogy a "vizsgálatukban" leginkább Gerbert próbálták kimosni az ügyből, olyasmikkel érvelnek, hogy

eleve nem nyomást akart gyakorolni a MABIE tagokra az elnök, hanem éppen hogy a jobb kommunikáció érdekében lépett;

az 51 listázott bíró közül néhányról a MABIE honlapján is szerepel, hogy tagok, így nekik a listázás biztosan nem lehet gond;

eleve csak szűk kör ismerhette meg Gerber listáját

Azt azért az OBH Gerberrel rendkívül megértő vizsgálati anyaga is megjegyzi, hogy a bírák adószámának kigyűjtésének, és az értekezleten jelen nem lévő, a MABIE honlapján nem szereplő egyesületi tag bírák kilistázásának nem volt jogszabályi alapja.

Az OBH a 444-nek küldött levelében most arról is írt, hogy

„a Budapest Környéki Törvényszék Elnöke egyébként az ügyben a szükséges és lehetséges intézkedéseket megtette”.

Ez feltehetően arra utal, hogy a botrány kirobbanásának napján Gerber Tamás törvényszéki elnök emailt küldött az alá tartozó bírósági vezetőknek, hogy a bírák neveit és adószámait tartalmazó listát, amit kiosztott nekik az értekezleten, ne hozzák nyilvánosságra és semmisítsék meg.

Az elnök vezetői kinevezése hat évre szól, ennek megszüntetésére ez a kifogásolható, de egyszeri mulasztás nyilvánvalóan nem szolgálhat alapul



- ezt írta kérdésünkre az OBH, amikor arról érdeklődtünk, hogy felmerült-e, hogy visszavonják Gerber Tamás vezetői megbízását a történtek miatt.

A Budapest Környéki Törvényszék a 444-nek azt írta, hogy elfogadják a NAIH döntését. Ezután visszakérdeztünk, hogy a jogsértést elkövető törvényszéki elnöki fizeti-e ki a bírságot, vagy a BKT költségvetését terheli a dolog, erre viszont nem válaszoltak. A BKT közleménye szerint

„A MABIE érintett tagjait ezen – sajnálatos – incidens következtében semmilyen hátrány nem érte, érdeksérelem nem történt. A Törvényszék elnöke a BKT bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak és ügyfeleinek érdekeit szem előtt tartva, vezető társainak támogatásával látja el feladatait hat évre szóló kinevezésének ideje alatt.”

Azaz Gerber Tamás nem tervez lemondani a történtek miatt.